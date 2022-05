Rząd ozusuje umowy cywilnoprawne? Jeden z warunków wypłat KPO

Dziennik Gazeta Prawna poznał treść wszystkich tzw. kamieni milowych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). To cele, od realizacji których zależy finansowanie poszczególnych projektów przez Unię Europejską (do końca przyszłego roku rząd chce wnioskować o prawie 16 mld euro). Z ustaleń gazety wynika, że jednym ze zobowiązań wpisanych do KPO jest szersze oskładkowanie pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych. Polska zobowiązała się, że takie rozwiązanie będzie obowiązywać do początku 2023 roku.





Skończy się na zleceniach?

Zobowiązania zobowiązaniami, tymczasem – jak zauważa dziennik – już widać, że ich realizacja nie będzie prosta. Na razie nie ma nawet projektu zmian w przepisach ani jego zapowiedzi. Gazeta powołuje się na nieoficjalne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z których wynika, że ozusowanie umów cywilnoprawnych zostanie wprowadzone od początku 2024 roku, czyli z rocznym poślizgiem i nie będzie obejmować składkami umów o dzieło, co w praktyce oznaczałoby jedynie pełne oskładowanie zleceń.

Tyle, że – jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna – reformy uwzględnione w tzw. kamieniach milowych trzeba brać na poważne. Zostały bowiem wynegocjowane z Komisją Europejską, a jeśli któreś nie będą zrealizowane, przepadnie unijne finansowanie. Na liście kamieni milowych znajdują się też m.in.: reforma sądownictwa, wdrożenie tarczy prawnej dla przedsiębiorców, zmiana regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów, wytyczenie ram prawnych dla wykorzystania wodoru itp.

Akceptacja przez Komisję Europejską polskiego KPO najprawdopodobniej nastąpi na początku czerwca.

Rzecznik rządu komentuje

Do publikacji Dziennika Gazety Prawnej odniósł się w Polsat News rzecznik rządu Piotr Mueller. – Nie tylko w Krajowym Planie Odbudowy, ale w naszym programie wyborczym jest tworzenie mechanizmów, które ograniczałyby mechanizmy umów cywilnoprawnych. Zakres implementacji należy do nas. Pamiętajmy jednak, że mamy trudną sytuację gospodarczą i takie ruchy muszą być ostrożne. Ostatecznego kształtu tych decyzji jeszcze nie ma – powiedział rzecznik rządu.







