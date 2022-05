Współtwórczyni 500 plus: Powinna być waloryzacja

Co jakiś czas wraca dyskusja dotycząca waloryzacji 500 plus. Głosy w tej sprawie nasiliły się, gdy inflacja zaczęła zmierzać w kierunku dwucyfrowego poziomu. Z wyliczeń, jakie zaprezentował przed miesiącem serwis Money.pl realna wartość świadczenia wynosiła 389 zł. Teraz, gdy inflacja osiągnęła poziom 12,4 proc. jest ono jeszcze niższe.





Waloryzacja 500 plus co 3 lata?

Zwolenniczką tego, by raz na jakiś czas waloryzować 500 plus okazuje się być Elżbieta Rafalska, eurodeputowana PiS, a w przeszłości minister rodziny i polityki społecznej. To ona była przez pierwsze lata „twarzą” 500 plus, gdyż na początku kwietnia 2016 roku wdrażała świadczenie. – Uważam, że co trzy lata powinna być waloryzacja i teraz jest dobra na to chwila – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Rafalska.

Minister rodziny i polityki społecznej w latach 2015-2019 podkreśla, że nie ma informacji, że „rząd podwyższy to świadczenie”, natomiast – jak zaznacza – „myślę, że się z tym poważnie liczy”. Rafalska zwraca jednak uwagę, że podniesienie świadczenia chociażby o 50 zł, to koszt dla budżetu na poziomie 4 mld zł miesięcznie. Była szefowa resortu rodziny i polityki społecznej proponuje w rozmowie z tabloidem następujące rozwiązanie. – Zróżnicowałabym świadczenie 500 plus dla rodzin wielodzietnych i dała im np. dodatek inflacyjny na czas wielkiej drożyzny – proponuje Rafalska.

Przypomnijmy, że ostatnia rewolucyjna zmiana dotycząca programu 500 plus nastąpiła w lipcu 2019 roku, kiedy to program rozszerzono na pierwsze dziecko. Wcześniej pieniądze przysługiwały jedynie na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego potomstwa stosowano kryterium dochodowe) do 18 roku życia.







