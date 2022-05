Ilu więźniów pracuje? Mamy najnowsze dane

3 mld zł – tyle rocznie państwo kosztuje rocznie utrzymanie więźniów. Osadzonych jest obecnie ok. 70 tys. osób (w więzieniach i aresztach), utrzymanie każdej z nich to miesięcznie koszt na poziomie 3 tys. zł, co oznacza, że rocznie jest to wydatek rzędu 36 tys. zł. Widząc powyższe liczby, większość Polaków burzy się, twierdząc, że więźniowie powinni pracować. Tymczasem – o czym być może nie wszyscy wiedzą – wielu z nich to robi.

Poziom zatrudnienia najwyższy od 30 lat

W zeszłym roku minęło 5 lat od wprowadzenia programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”, którego celem jest wsparcie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową. Zwróciliśmy się do Służby Więziennej z pytaniem o efekty programu i dane dotyczące tego, ilu więźniów pracuje.