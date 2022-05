Premier wreszcie z dobrymi wiadomościami. Będzie obniżka podatków

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył dziś w prezentacji wyników drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Podczas spotkania szef rządu przypomniał, że od 1 lipca wchodzi w życie obniżka podatków. PIT zostanie zmniejszony z 17 proc. do 12 proc. – Dzięki temu w kieszeniach naszych obywateli i wszystkich mieszkańców polskich gmin i miast pozostanie ponad 30 mld zł – powiedział szef rządu.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Skorzysta zdecydowana większość

Przegłosowana w pierwszej połowie maja przez Sejm obniżka podatku z 17 proc. do 12 proc. to element naprawiania tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu, którego celem była m.in. reforma podatkowa. Według wyliczeń wiceministra finansów Artura Sobonia na zmianach skorzysta nawet 96 proc. polskich podatników, bo właśnie tylu mieści się w widełkach zarobków do 120 tys. zł. (tzw. pierwszy próg podatkowy).

– Do kwoty 120 tys. zł rocznie będzie się płaciło mniej. To dotyczy nawet 96 proc. Polaków. Całość tych przepisów będzie obowiązywała od 1 stycznia, ale w zaliczkach będziemy to widzieć już od 1 lipca, jeśli uda nam się to przeprocedować – powiedział wiceszef resortu finansów.

– Mówimy do uczestników rynku: Zostawiamy Wam więcej w kieszeni. To 15 mld zł w tym roku. Chodzi o podzielenie się ryzykiem i częściowe zdjęcie go z podatników. To zwiększenie deficytu, ale w zamian mamy stabilny system podatkowy i impuls rozwojowy w realiach wojny. Złe czynniki są z zewnątrz, ale sama gospodarka jest zdrowa – dodał.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Podatek od prezentu komunijnego. Sprawdźcie, kiedy trzeba zapłacić