Polsat przedstawił NesoBus. Ekoautobus pomieści blisko 100 pasażerów

Nazwa „Neso” to skrót od „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza” powietrze. Autobus wodorowy jest dziełem Grupy Polsat Plus i Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, spółek kontrolowanych przez Zygmunta Solorza. Pojazd stworzyli konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.





„NesoBus idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miast”

– Stworzyliśmy autobus wodorowy, który napędzany zielonym wodorem nie emituje spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze. NesoBus jest idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miast – likwiduje emisję trujących substancji – poza CO2 to przede wszystkim tlenki azotu czy pyły, w szczególności drobne pyły PM 2,5 – czytamy w komunikacie wydanym w poniedziałek przez Grupę Polsat Plus.

NesoBus jest autobusem elektrycznym (ma silnik elektryczny). Wytwarza na bieżąco energię elektryczną pobierając tlen z powietrza i łącząc go z wodorem ze zbiorników przy użyciu ogniwa paliwowego. Nie ma żadnego procesu spalania. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen. Wówczas tlen łączy się z wodorem i powstaje energia, która napędza silnik elektryczny. Nesobus użytkowany na zielony wodór nie emituje spalin i oczyszcza powietrze.

– NesoBus ma zasięg do 450 km, tankowanie trwa tylko 15 minut. Dzięki temu w pełni ekologiczny NesoBus nie traci wielu godzin na ładowanie baterii. Zamiast stać i ładować się wiele godzin, cały czas może jeździć. NesoBus jest bardzo efektywny – zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru co pozwala na przejechanie ok. 450 km – podaje Grupa Polsat Plus.

Ekoautobus pomieści blisko 100 pasażerów

Neso Bus ma 12 metrów długości, 2,55 metrów szerokości, 3,4 metry wysokości, jego masa własna to blisko 13 ton. Ekoautobus pomieści maksymalnie 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących. Rozpoczęcie produkcji seryjnej pojazdu planowane jest na 2023 roku w powstającej w Świdniku fabryce.







