Czternasta emerytura na stałe? Polacy zabrali głos

Czternasta emerytura to rządowy dodatek finansowy dla emerytów i rencistów. Jego wysokość jest równa kwocie emerytury minimalnej, czyli 1338,44 zł brutto (na rękę będzie to 1217,98 zł). Ustawa dotycząca świadczenia została dwa tygodnie temu przyjęta przez Radę Ministrów, a w zeszłym tygodniu przegłosował ją Sejm. To oznacza, że uchwalenie „czternastki” jest już na ostatniej prostej. Zgodnie z ustawą pierwsze wypłaty świadczeń mają nastąpić jeszcze w sierpniu.

Warto przypomnieć, że czternasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w listopadzie ubiegłego roku (wcześniejszy termin tegorocznych wypłat ma związek z wysoką inflacją). Pierwotnie miał to być jednorazowy dodatek, ale na początku tego roku premier Mateusz Morawiecki niespodziewanie ogłosił, że „czternastka” zostanie wypłacona i w tym roku. Czy świadczenie może zostać wprowadzone na stałe? W niedawnym wywiadzie dla „Super Expressu” opowiedział się za tym szef rządu. – Zrobię wszystko, by tak się stało. Pamiętamy o potrzebach najmniej zamożnych Polaków i wszystkie nasze działania dowodzą, że nie są to tylko puste słowa – powiedział Morawiecki.

Polacy chcą czternastej emerytury na stałe

Wprowadzenia czternastej emerytury na stałe chce większość Polaków. Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że zwolennikiem takiego rozwiązania jest 59 proc. ankietowanych, podczas gdy 41 proc. się temu sprzeciwia.

Jak wspomniano, wysokość czternastej emerytury jest równa kwocie emerytury minimalnej. Nie wszyscy seniorzy będą jednak mogli liczyć na wypłatę dodatku w pełnej kwocie. 1338,44 zł brutto trafi do osób, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę” (czyli jeśli ktoś otrzymuję emeryturę w wysokości np. 3000 zł brutto, to dostanie dodatek w wysokości 1238,44 zł brutto). Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa, niż 50 zł, wówczas świadczenie nie będzie przyznawane.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że czternasta emerytura powędruje do 9 mln osób, ok. 7,5 mln otrzyma ją w pełnej wysokości.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono w dniach 24-25 maja na próbie 1062 dorosłych Polaków.

