Nowe świadczenie dla rodziców. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku, by nie być stratnym

Przypomnijmy, że na początku kwietnia ruszył program rządowych dopłat do żłobków i klubów dziecięcych lub u dziennego opiekuna (określany jako „żłobkowe”). Zakłada on dopłaty w maksymalnej wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługują one z wyrównaniem od 1 stycznia br. O dopłatę mogą ubiegać się rodzice dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (zakłada wypłatę w sumie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od 12 do 35 miesiąca). Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotów prowadzących placówki zajmujące się dzieckiem, a nie – jak np. 500 plus – do rodziców. Świadczenie wynosi nie więcej, niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc.





Prawie 70 tys. dzieci otrzymało dofinansowanie

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory dofinansowanie przekazano na 65 tys. dzieci. Instytucje zajmujące się pociechami otrzymały dotychczas w sumie ponad 86 mln zł.

Jak wspomniano, dofinasowanie przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia br. (jeśli dziecko uczęszczało w tym miesiącu do żłobka). By jednak otrzymać taką dopłatę, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS do 31 maja, czyli do dzisiaj. Po tym terminie – jak przypomina państwowy ubezpieczyciel – można ubiegać się o „żłobkowe”, ale już tylko na bieżąco. Rodzice, którzy chcą zatem otrzymać wsteczne dofinansowanie mają już bardzo niewiele czasu na złożenie wniosku.

Wniosek można złożyć do ZUS jedynie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia bądź swój bank (jeśli uruchomił taką usługę).







