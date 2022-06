500 plus. Od dziś duże zmiany w programie

Rozpoczynający się 1 czerwca nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał do końca maja przyszłego roku. Wnioski w ramach nowego nowego okresu świadczeniowego można było składać od 1 lutego br. Okazuje się, że większość rodziców i opiekunów nie zwlekało z wypełnieniem dokumentów, bowiem jak informowało niedawno Ministerstwo Rodziny, do 11 maja złożono wnioski obejmujące ponad 6,1 mln dzieci, podczas gdy uprawnionych do otrzymania 500 plus jest ponad 6,5 mln maluchów.

Jak już informowaliśmy, złożenie wniosku do końca kwietnia (dotyczy to rzecz jasna tych, którzy już są rodzicami i korzystają ze świadczenia), to gwarancja ciągłości wypłaty 500 plus. Jeśli ktoś jednak złożył wniosek w maju, to ustalenie prawa do wypłaty przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca br. Z kolei dla osób, które złożą wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca br., ustalenie oraz wypłata przyznawanego świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia br. W przypadku osób, które złożą wniosek po 30 czerwca, 500 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.





Nowe terminy wypłat

W związku z przejęciem pieczy nad programem przez ZUS, zmienią się terminy wypłat 500 plus. Pieniądze będą przychodziły w następujących dniach miesiąca: 4, 7, 9, 14, 18 lub 20. Jeśli termin będzie wypadał w dniu wolnym od pracy, przelew zostanie zrealizowany odpowiednio wcześniej.

Od początku tego roku wnioski w sprawie 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną (wcześniej można było również drogą tradycyjną) – na portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej.

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie przyznawano na drugie i kolejne dziecko w wieku 18 lat. W lipcu 2019 roku świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko.







