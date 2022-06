Decydujesz się na dziecko? Policzyliśmy, ile to kosztuje. Lepiej usiądź

Tak naprawdę zaczyna się jeszcze przed urodzeniem dziecka. Ciąża wchodzi w fazę trzeciego trymestru, w tym okresie najczęściej nic nie powinno jej zagrażać, ale trzeba być w każdej chwili przygotowanym na to, że podczas kontrolnych badań lekarz orzeknie – zostawimy panią w szpitalu, najpewniej już do rozwiązania. Dobrze być wtedy zaopatrzonym (chyba, że ktoś kieruje się przesądami) w takie podstawowe rzeczy, jak m.in. łóżeczko, wózek, fotelik samochodowy, nosidełko, pieluchy, podgrzewacz, laktator, jak również ubranka (zaraz po urodzeniu maluszka najczęściej przerażeni i bezradni tatusiowie proszeni są o przygotowanie kompletu, w który zostanie ubrany dzidziuś).

Tym samym ponosimy pierwsze (i to spore) w naszym życiu wydatki związane z pociechą. Łączny to koszt wyprawki wynosi w sumie ok. 4000 zł.

Początkowe wydatki

W pierwszym okresie życia dziecka trzeba się liczyć z wydatkami m.in. na kaszki, musy, mleko (tu spore wydatki czekają mamy, które nie karmią), pieluchy, zabawki, no i oczywiście ubrania z których maluchy bardzo szybko wyrastają (zbawieniem jest rodzina i znajomi, którzy pozostawili ciuszki po swoich dzieciakach). Dużym wyzwaniem, także finansowym, okazuje się być zakup butów.