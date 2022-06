Które rurociągi nie podlegają sankcjom? Z rosyjskiej ropy może korzystać też Polska

Przypomnijmy, że podczas poniedziałkowego unijnego szczytu – po blisko miesiącu negocjacji – liderzy UE zdecydowali o wprowadzeniu niepełnego embarga na rosyjską ropę. Wstępnie ustalono, że restrykcjami zostanie objęta ropa sprowadzana tankowcami, natomiast wyłączone spod embarga zostaną rurociągi. – To natychmiast obejmie ponad 2/3 importu ropy z Rosji, a tym samym odcina ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej – mówił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

– Skoro Rosja zamierza podporządkować sobie Ukrainę i zniszczyć pokój, to my musimy wykorzystać naszą najpoważniejszą broń – tą bronią jest gospodarka i zapobieganie zasilaniu machiny wojennej Putina w nowe środki – komentował ustalenia szczytu premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że „Rada Europejska coraz lepiej rozumie, że nie może być pokoju bez wolnej Ukrainy, i że pokój za wszelką cenę nie jest rozwiązaniem, którą Unię Europejską satysfakcjonuje”.

Mapa rurociągów

W praktyce oznacza to, że do końca roku zablokowany zostanie import rosyjskiej ropy drogą morską do krajów Unii Europejskiej. Pozostanie natomiast możliwość importu rurociągami. Obecnie tą drogą do państw UE trafia ok. 30 proc. całkowitego wolumenu unijnego importu rosyjskiego surowca. Zwolnienie dla ropy dostarczanej rurociągami ma dać czas Węgrom (były głównym hamulcowym najnowszego pakietu sankcji), jak również Słowacji i Czechom na zastąpienie dostaw ropy z Rosji. To właśnie szef węgierskiego rządu Victor Orban miał wymusić podczas negocjacji wyłączenie sankcji dla ropy przesyłanej rurociągami.

Niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung opublikowała mapę rurociągów, które nie podlegają sankcjom. Podajemy ją za agencją NEXTA.

