Marcin Horała opisał procedurę odblokowania środków z KPO. Wiceminister wskazał orientacyjny termin

Przypomnijmy, że w środę unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. – W środę 1 czerwca rozmawialiśmy na temat polskiego KPO. Po dyskusji kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu – poinformował Gentiloni.

4 mld euro w ramach pierwszej transzy

O tym co się będzie dalej działo wokół polskiego KPO mówił na antenie Polskiego Radia Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, funduszy i polityki regionalnej. – Teraz ten projekt trafi do Rady Unii Europejskiej do zatwierdzenia. Kiedy to nastąpi, to projekt wpływa do Polski, wówczas my musimy dokonać korekty naszej uchwały o KPO, żeby zaimplementować skutki tych rozmów i tego kompromisu. W tym czasie trwają uzgodnienia techniczno-formalne odnośnie m.in. wzorów dokumentów do rozliczeń. Gdy to wszystko się zakończy, to składamy wniosek o pierwszą transzę. Szacujemy, że będzie to ok. 4 mld euro. Pierwsza transza powinna do nas wpłynąć w trzecim kwartale tego roku – powiedział Horała.

Środki te – jak wyjaśniał wiceminister infrastruktury, funduszy i polityki regionalnej – zostaną przeznaczone na wszystkie projekty zawarte w KPO, m.in. na program „Czyste powietrze”, inwestycje infrastrukturalne, jak również społeczne, jak choćby program Maluch plus.

Przypomnijmy, że w ramach KPO Polska wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Unijny komisarz ds. gospodarki podkreślił wczoraj, że akceptacja polskiego KPO nie oznacza natychmiastowej wypłaty środków, gdyż dokument zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, a przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte.

Dziś wizytę w Polsce złoży przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w celu oficjalnej prezentacji polskiego KPO.

