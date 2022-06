Koszmar kierowców się spełnia. Litr benzyny już po 8 złotych

Kierowcy, którzy musieli zatankować dziś samochód, mogli mieć bardzo niemiłą niespodziankę. Na wielu stacjach w całym kraju za litr benzyny pb95 trzeba było zapłacić już ponad 8 złotych.

Doniesienia o tak wysokich cenach otrzymaliśmy ze stacji na autostradzie A2, a także autostradzie A4. Tak wysokie ceny można było zaobserwować także w centrach największych miast i na drogach wylotowych. W internecie można się natknąć na zdjęcia ósemek z przodu na podwarszawskich stacjach.

Ceny benzyny. OPEC zgodził się na zwiększenie wydobycia ropy

Nie jest wykluczone jednak, że niedługo ceny paliwa zaczną spadać. Obecnie cena baryłki ropy naftowej przekracza 120 dolarów. Co prawda zapasy ropy dla dużych rafinerii kupowane są na zasadzie kontraktów futures, więc obecnie wykorzystywana ropa była pozyskiwana nieco taniej. Już niebawem cena surowca może jednak spaść. Należy jednak pamiętać, że obecna cena, to wynik zdjęcia podatku akcyzowego i obniżenia VAT z 23 do 8 proc.

Rynek obecnie jest w fazie szoku związanego z decyzją Unii Europejskiej o embargu na rosyjską ropę naftową, a co za tym idzie, przewidywaniu zmniejszenia ilości surowca na rynku. 2 czerwca państwa OPEC+ zdecydowały jednak o zwiększeniu dziennych limitów wydobycia ropy o 648 tys. baryłek w lipcu i sierpniu.

Decyzję z zadowoleniem przyjęły amerykańska administracja oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Popieram ogłoszenie OPEC, które zapowiedziało, że zwiększy dostawy ropy naftowej – powiedziała na konferencji w Warszawie.

Czytaj też:

OPEC+ zwiększa wydobycie ropy. Może gest, ale jednak ważny