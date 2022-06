Legenda NBA i biznesu. LeBron James został pierwszym grającym miliarderem

LeBron James już dawno zapisał się do grona legend ligi NBA. Sportowo doścignął takie postacie jak Michael Jordan, Kobe Bryant, czy Shaquille O’Neal. Jest jednym z niewielu, który może mierzyć się z ikonami tej ligi z przełomu XX i XXI wieku. Okazuje się, że jest od nich jednak lepszy w innej kwestii.

LeBron James pierwszym miliarderem w NBA

Występujący w drużynie Los Angeles Lakers LeBron James właśnie został pierwszym w historii miliarderem aktywnie grającym w koszykówkę. Jest on już nie tylko ikoną największej ligi świata, ale także chodzącą marką. Jak wynika z wyliczeń Forbes’a, zawodnik przekroczył kwotę 1,2 miliarda dolarów przed odliczeniem podatków. Przez 19 lat swojej kariery w NBA koszykarz odłożył na koncie 383 miliony dolarów z samych pensji. Jednak prawdziwą fortunę przyniosły mu kontrakty reklamowe i uczestnictwo w przeróżnych inicjatywach biznesowych.

Wynagrodzenia od firm, a także własna działalność gospodarcza pozwoliła mu zarobić już ponad 900 milionów dolarów – wynika z wyliczeń. Czterokrotny mistrz NBA występował w reklamach i całych kampaniach takich gigantów, jak Nike, AT&T, PepsiCo (właściciel Pepsi, Mirindy, czy 7-Up) i najpopularniejszej w USA sieci sklepów Walmart. Dodatkowo koszykarz posiada szereg udziałów w spółkach. LeBron James posiada m.in. akcje fitnessowego startupu Tonal, największej konkurencji Ubera – firmy Lyft, czy restauracji Blaze Pizza. James jest również udziałowcem studia filmowego SpringHill Entertainment, które wyprodukowało drugą część znanej bajki Kosmiczny Mecz.

Marzenie się spełniło

Co ciekawe, LeBron James nie ukrywał, że poza tytułami sportowymi, jego życiowym celem jest także zostanie miliarderem. Mówił o tym już w 2014 roku w wywiadzie dla GQ. „To jasne, że chcę zmaksymalizować zyski ze swoich przedsięwzięć. Jeśli tak się stanie, to zostanę sportowcem-miliarderem. To mój największy cel” – mówił już osiem lat temu.

