Chiny zainteresowane inwestycjami w Polsce. Perspektywiczny sektor

Z danych APPLiA Polska – związku pracodawców AGD wynika, że w Polsce jest obecnie 35 fabryk sprzętu AGD i ma ich przybywać. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że od miesięcy trwają rozmowy w sprawie kolejnych projektów firm chińskich. Wzmocnieniem obecności w naszym kraju zainteresowane są Hisense, Midea, ale przede wszystkim Haier, największy producent AGD na świecie (początki przedsiębiorstwa sięgają 1894 roku). Polska – jak zauważa gazeta – to naturalny kierunek, ponieważ zarówno w ujęciu ilościowym, wynoszącym 39 proc., ale również wartościowo z 30-proc. udziałem w unijnym rynku polskie fabryki AGD są w Europie liderami.

Zalety polski

– Zaletą Polski jest oczywiście rozwinięta baza podwykonawców i kooperantów, co w połączeniu z bliskością do dużych rynków zachodnioeuropejskich powoduje, że jesteśmy dla firm naturalnym celem do rozważenia – komentuje cytowany przez gazetę Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska. – Chińskie firmy to potentaci i dla rynku taki inwestor oznacza oczywiście szansę. Zawsze lepiej, by trafił do Polski niż do innego kraju w naszym regionie, konkurencja o nowe projekty jest przecież spora – dodaje.

Gazeta przypomina, że na początku roku wielkie inwestycje w Polsce zapowiedział koreański Samsung, który ma już w naszym kraju fabryki lodówek oraz pralek. W sumie Koreańczycy chcą wydać blisko miliard złotych. We Wronkach zostanie zbudowana nowa fabryka, a także dodatkowo rozbudowane zostaną już istniejące zakłady koncernu.

Czytaj też:

Chiny prowokują Kanadę. Premier Trudeau: To nieodpowiedzialne działania