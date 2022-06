Prezes PKN Orlen: Nasze marże to minimalne grosze

Podczas dzisiejszego śniadania prasowego prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odniósł się do głosów, że koncern zarabia windując ceny paliwa. Głosy w tej kwestii nasiliły się po tym jak koncern pochwalił się wzrostami zysków w pierwszym kwartale tego roku. O tym, że nikt tak bardzo nie łupi polskiego kierowcy jak szef Orlenu mówił kilka dni temu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

– Firmy energetyczne mają swoje złote żniwa w ostatnich kilku miesiącach. Rekordowe marże Orlenu, ceny rosną. Nikt tak bardzo nie łupił polskiego kierowcy, jak Orlen czy prezes Obajtek – powiedział lider PO.

Szef paliwowego giganta zwrócił uwagę, że ceny ropy są dziś najwyższe w historii. Obajtek podkreślał, że możemy mieć tańszy surowiec, ale „tu chodzi o przyszłość i bezpieczeństwo naszego kraju”.

– Zadajmy sobie pytanie: stawiamy na ekonomię, czy bezpieczeństwo. Zastanówcie się państwo, czy chcecie zobaczyć za 2-3 lata rosyjskie czołgi w Warszawie? – pytał Obajtek, zaznaczając, że stawia to pytanie politykom, uderzającym w firmy paliwowe.

Obajtek stwierdził, że nie zna przypadku, by na świecie politycy krytykowali firmę Total, czy koncern BP.

Obajtek o „groszowych” marżach

Prezes PKN Orlen podkreślił, że dziś wszystkie kraje Unii Europejskiej płacą cenę za rezygnację z rosyjskiej ropy. Obajtek przekonywał, że „jeśli to wytrzymamy, to z czasem cena ropy się zmieni”. – Nasze marże na rynku hurtowym i detalicznym to nie są nawet złotówki, to są minimalne grosze – podkreślał szef PKN Orlen.

Obajtek powiedział również, że na dziś mamy jedne z najtańszych paliw w Europie.

