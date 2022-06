Rząd podwyższy zasiłek pogrzebowy? Mamy komentarz ministerstwa

Pogrzeb to przede wszystkim przykra okoliczność pożegnania bliskiej osoby, ale też – co doskonale wiedzą ci, którzy to wydarzenie organizowali – znaczące wydatki. Sam pochówek to koszt ok. 2000 zł, najtańsza trumna kosztuje 800-900 zł, podobną kwotę trzeba zapłacić za mszę pogrzebową (o ile pożegnanie ma mieć charakter katolicki). Do tego dochodzą koszty związane z wykupieniem miejsca na cmentarzu, czy stypy. Coraz bardziej popularne w ostatnim czasie kremacje to wydatek rzędu 700-800 zł.

Zasiłek pogrzebowy od 11 lat ten sam

Koszy jak widać spore. W pewnym stopniu rekompensuje je wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (już po pochówku) zasiłek pogrzebowy. Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł, podczas gdy wcześniej wynosił on 6400 zł. Obniżki świadczenia dokonał jesienią 2010 rok rząd Donalda Tuska i weszła ona w życie w marcu 2011 roku.

To oznacza, że od ponad dekady kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana. Czy w czasach szalejącej drożyzny jest szansa na podniesienie świadczenia? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.