Sejm za wakacjami kredytowymi. Wiadomo też, co z WIBOR

Sejm zagłosował za wprowadzeniem rządowego programu pomocy dla kredytobiorców. Jego główne założenia to wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku oraz wprowadzenie zamiennika wskaźnika WIBOR.

Będzie pomoc dla kredytobiorców

Posłowie i posłanki głosowali nad ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jest to część rządowego programu pomocy dla kredytobiorców. Zakłada ona między innymi wprowadzenie tak zwanych wakacji kredytowych. Pozawala także na zamianę wskaźnika WIBOR innym, który ma zostać wypracowany w trybie konsultacji z bankami. Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, to rząd wprowadzi zastępczy wskaźnik Polonia. To według niego wyliczana będzie wysokość rat kredytów.

Za przyjęciem ustawy głosowało 445 posłów, przeciw było siedmiu a tylko jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeśli senatorowie nie zablokują ustawy, to może ona zostać przyjęta jeszcze w tym tygodniu. W innym przypadku Sejm będzie musiał przegłosować poprawki Senatu.

Według wyliczeń rządu, ustawa może pomóc ponad 2 milionom Polaków, którzy z powodu galopującej inflacji i podwyżek stóp procentowych, mają problem ze spłacaniem rat kredytów.