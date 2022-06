„Żłobkowe” po dwóch miesiącach. Wiemy, ile pieniędzy wypłacono

1 kwietnia ruszył program rządowych dopłat do żłobków i klubów dziecięcych lub u dziennego opiekuna (określany jako „żłobkowe”). Zakłada on dopłaty w maksymalnej wysokości 400 zł miesięcznie (tym, którzy złożyli wniosek do końca maja przysługuje wyrównanie od stycznia). O dofinasowanie mogą ubiegać się rodzice dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, gdyż nie spełniają np. kryterium wieku, bądź są jedynakami. Dopłaty nie są jednak przekazywane rodzicom (jak to ma miejsce w przypadku np. 500 plus czy 300 plus), a bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotów prowadzących placówki zajmujące się dzieckiem.

Instytucje otrzymały prawie 100 mln zł

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w ciągu ponad dwóch miesięcy funkcjonowania „żłobkowego” do instytucji trafiło ponad 95 mln zł na 78,5 tys. dzieci.

– Do tej pory w ramach dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do instytucji opieki trafiło już ponad 95 mln zł – informuje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Dofinansowanie do pobytu dziecka np. w żłobku to odciążenie domowego budżetu. Zależy nam, by ta opieka była jak najbardziej przystępna. Wiemy, jak jest to ważne – dodaje.

Wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku, można składać tylko drogą elektroniczną przez:

portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,



PUE ZUS,



bankowość elektroniczną.

