Najdroższy apartament w Polsce sprzedany. Kontrowersyjny milioner od razu prowokuje

Właściciele wieżowca Złota 44 nie mają wątpliwości. Apartament 504, który mieści się na 50. piętrze budynku, to najbardziej spektakularne mieszkanie w całej Polsce. Wystawiony w lipcu 2021 roku na sprzedaż 480 m. kw. musiał jednak długo poczekać na śmiałka, który zdecyduje się wyłożyć tak duże pieniądze. Można się sprzeczać, że cena jest warta tego typu widoków. Jest człowiek, który postanowił, że tak. To milioner, o którym w ostatnim czasie bardzo głośno.

Rafał Zaorski prowokuje w swoim stylu

„Tak kupiłem kawalerkę na złotej 44 – 50 piętro” – napisał na Twitterze nowy właściciel niezwykłego apartamentu, czyli Rafał Zaorski. Z godną siebie ironią dodał „Będę przerabiać na 100 mikro apartamentów. Następnie coś w Turcji;)” . W ten sposób ponownie dał wyraz swojej niechęci wobec sposobu robienia biznesów i inwestowania przez wiele osób w Polsce. Zaorski jest znany z tego, że bezpośrednio atakuje m.in. osoby, które zamiast zarabiać na giełdzie, prowadzą kursy, jak to robić. Jego zdaniem, gdyby znali się na zarabianiu, to nie musieliby czerpać zysków ze szkoleń. Jego zdaniem prawdziwy trader zarabia na rynku.

– Cieszymy się, że zarówno przedsiębiorcy, jak i inwestorzy docenili luksusowy charakter apartamentowca Złota 44 i zdecydowali się ulokować część kapitału w Warszawie, która dynamicznie się rozwija. Tym samym pragniemy podziękować wszystkim firmom oraz profesjonalistom zaangażowanym w stworzenie jak i komercjalizację apartamentowca. Słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców i administracji budynku – powiedział Clemens Lehr, Head of Europe funduszu Amstar, który zarządza apartamentowcem.

Apartament za blisko 23 miliony złotych

Najbardziej znany spekulant giełdowy, który drażni wielu nie tylko swoim luźnym stylem bycia, ale także szczerością, z jaką mówi o pieniądzach, postanowił po raz kolejny w ostatnim czasie zaszokować. Dopiero co informował o tym, że zarobił w nieco ponad miesiąc 44 miliony złotych i uruchomił kryptowalutę nominowaną do polskiej waluty, to teraz postanowił nonszalancko napisać o kupnie mieszkania za 23,4 miliony złotych. Na tyle właśnie została wyceniona transakcja.

Nowe mieszkanie Zaorskiego zostało zaprojektowane przez londyńską pracownię Woods Bagot. W środku znajdują się wykończenia z marmuru, czy dębu amerykańskiego. Jednak największą zaletą apartamentu jest niepowtarzalny widok na ścisłe centrum Warszawy, Pałac Kultury i Nauki i całe otoczenie.

Czytaj też:

Kuba Błaszczykowski inwestuje w apartamenty w wieżowcu ZŁOTA 44, a inwestorzy apartamentowca wspierają fundację piłkarza