„To oburzające!” Prezydent Joe Biden tłumaczy Amerykanom inflację. Nagrał specjalny film

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zmienił w ostatnim czasie sposób komunikacji z narodem. Zaczął nagrywać filmy, w których zwraca się bezpośrednio do rodaków. Forma, dzięki mediom społecznościowym jest jednak nieco luźniejsza, niż oficjalne orędzie. Jego administracja przeżywa bardzo trudne chwile od czasu, gdy inflacja w USA zaczęła rosnąć, a na półkach sklepowych zaczęło brakować podstawowych produktów. Największy problem stanowiły braki mleka w proszku dla niemowląt. Aby temu zaradzić, prezydent USA musiał uruchomić specjalny akt prawny i poprosić o pomoc wojsko.

Joe Biden tłumaczy inflację

Teraz prezydent postanowił zwrócić się do rodaków z krótkim nagraniem, na którym przedstawiono jego rozmowę z przedsiębiorcami, którzy na co dzień korzystają z usług firm transportujących kontenery z Azji do USA. Słyszymy, że ceny frachtu wzrosły o 1000 proc. Osoba rozmawiająca z prezydentem mówi, że jeszcze w 2020 roku było to 3500 dolarów za kontener, a obecnie to nawet 25 tysięcy dolarów. „To oburzające!” – stwierdził Joe Biden.

„Jednym z najważniejszych elementów wpływających na wzrosty cen, jest koszt frachtu, szczególnie przez Atlantyk. Jest tylko dziewięć firm, które się tym zajmują. W ostatnim czasie podniosły ceny o 1000 proc”. – tłumaczy Amerykanom prezydent Joe Biden.

twitter

„Musimy to zmienić. Poprosiłem Kongres o przygotowanie ustawy, która będzie rozwiązaniem tego problemu. Zagłosują za nią Republikanie i Demokraci. Przewiduję, że niedługo zostanie przegłosowana. Czekam na moment, w którym będą mógł ją podpisać, ponieważ musimy ograniczyć ceny. Podstawy naszej gospodarki są silne. Silniejsze niż każdego innego kraju na świecie, ale inflacja to problem. To (ustawa – przyp. red.) nie rozwiąże całego problemu, ale rozwiąże jego część” – powiedział prezydent Joe Biden w przesłaniu do narodu, które zamieszczono na oficjalnych profilach społecznościowych prezydenta.

