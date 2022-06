KPO przewiduje podniesienie wieku emerytalnego? Minister Buda ze stanowczym komunikatem

Wśród kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, poza dobrze znanymi wymogami KE, są też mniejsze sugestie wobec państw ubiegających się o środki europejskie. W zeszłym tygodniu dużo mówiło się o zachętach do przechodzenia na samochody elektryczne. Dziś pojawił się temat wieku emerytalnego, o który na antenie Radia Zet został zapytany minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef resortu rozwoju i technologii podkreślił, że Krajowy Plan Odbudowy przewiduje podniesienie efektywnego wieku emerytalnego, a nie ustawowego wieku przechodzenia na emeryturę. – Nie ma postulatu podniesienia wieku emerytalnego. Zapis o efektywnym wieku emerytalnym, to stworzenie możliwości i zachęt do tego, żeby po osiągnięciu tego wieku, nadal pracować – powiedział.

Rząd chce zachęcać seniorów do aktywności zawodowej

Minister zaznaczył, że rząd nie ma zamiaru zmieniać wieku emerytalnego, ale jest za tym, aby zachęcać seniorów do pozostawania na rynku pracy. Wiele mówi się bowiem o problemach demograficznych i starzejącym się społeczeństwa. Za kilka lat może się więc okazać, że pracodawcy mogą mieć poważne problemy ze znalezieniem nowych pracowników. Na rynek będzie bowiem wchodziło dużo mniej osób, niż będzie przechodzących na emeryturę.

– My planujemy, aby zwalniać ze składek albo częściowo z podatków osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego, chciałyby dalej pracować. Dzisiaj nie ma żadnej wielkiej preferencji w tym zakresie, a chcielibyśmy, aby osoby, które są zdolne do pracy, mają jeszcze pracę i są nią usatysfakcjonowane i którym sytuacja rodzinna na to pozwala. Chodzi o to, jakie zachęty im przedstawić – powiedział Waldemar Buda. – To, czy to będzie zwolnienie ze składek zdrowotnych, czy podatku dochodowego, jest do rozstrzygnięcia, ale chcemy tworzyć zachęty, aby osiągając już emeryturę, ten kto chce i może, dalej pracował – dodał.

