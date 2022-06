Biden atakuje koncerny naftowe. Ważne wezwanie

Agencja Reutera dotarła dotarła do listu prezydenta USA Joe Bidena skierowanego do władz Marathon Petroleum Corporation, Valero Energy Corp oraz Exxon Mobil Corp. W liście – jak podaje agencja – amerykański prezydent zarzuca firmom naftowym, że ograniczają rafinację ropy naftowej, aby osiągnąć zysk.

– W czasie wojny niedopuszczalne było, aby rafinowane marże zysku były z natury przesyłane bezpośrednio do amerykańskich gospodarstw domowych – napisał prezydent USA, podkreślając, że brak rafinacji podniósłby ceny gazu szybciej niż ceny ropy.

Biden idzie na wojnę z koncernami?

Według Bidena brak zdolności rafineryjnych i bezprecedensowe marże rafineryjne osłabiają wpływ „historycznych kroków”, jakie obecna administracja podjęła w celu poradzenia sobie z rosnącymi kosztami wywołanej przez Władimira Putina wojny.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że w ostatnich dniach prezydent USA zaostrzył retorykę wobec koncernów naftowych. Ma to związek z tym, że ceny gazu w USA wzrosły w miniony weekend powyżej 5 dolarów za galon (ok. 3,8 litra). Dzieje się to u progu sezonu wakacyjnego i w okresie największej od czterech dekad inflacji.

Przypomnijmy, że przed tygodniem Urząd Statystyki Rynku Pracy w USA podał, że inflacja konsumencka w maju wzrosła do poziomu 8,6 proc. w ujęciu rocznym, co jest największym wzrostem od 40 lat. W ujęciu miesięcznym był to wzrost o 1 proc.

Nerwowość w Białym Domu

Fatalne dane dotyczące inflacji wywołują nerwowość w Białym Domu, gdyż jeszcze niedawno sekretarz skarbu USA Janet Yellen bagatelizowała zagrożenie wysokiej inflacji. W obliczu obecnej sytuacji sekretarz skarbu nie pozostało nic innego, jak przyznać się do błędu.

– Myliłam się w kwestii tego, jaką ścieżkę obierze inflacja. W międzyczasie pojawiły się nieprzewidywalne, ogromne szoki dla gospodarki, które wpłynęły na wzrost cen energii i żywności. Pojawiły się także wąskie gardła w łańcuchach dostaw, które uderzyły w naszą gospodarkę. Wtedy tego jeszcze nie rozumiałam. Teraz staramy się to zauważyć. Rezerwa Federalna podjęła odpowiednie kroki. Ale to od nich zależy, co zrobią dalej – powiedziała w niedawnym wywiadzie dla CNN Yellen.

