Rynki reagują na światowy dzień podwyżek stóp procentowych

Amerykański Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee) podniósł w środę wysokość głównej stopy procentowej w USA o 0,75 pkt proc. do poziomu 1,5-1,75 proc. To największa podwyżka stóp w Stanach Zjednoczonych od 15 listopada 1994 roku, kiedy oprocentowanie funduszy federalnych zostało podniesione przez FED również o 0,75 pkt proc. z 4,75 proc. do 5,5 proc.

Wysokość podstawowej stopy procentowej podniósł również – po raz piąty z rzędu – wczoraj Bank Anglii. Wzrosła ona z 1 do 1,25 proc. do najwyższego poziomu od 13 lat. Stopy podniósł również Narodowy Bank Szwajcarii. Wzrosły one z -0,75 proc. do -0,25 proc.

Rynki zareagowały na decyzje banków centralnych

W środę i czwartek kurs amerykańskiego dolara w stosunku do japońskiego jena spadł łącznie o 2,4 proc., co było najsilniejszy tego typu dwusesyjnych ruchem od końca marca 2020 roku. Dolar osłabił się również w środę i czwartek wobec euro. Dziś rano te straty dolara były częściowo odrabiane. Złoty był wczoraj najsłabszy względem amerykańskiego dolara od 3 miesięcy, a względem euro od ponad 2,5 miesiąca. Dziś rano te straty były odrabiane.

Wyprzedzając podwyżkę stóp FED rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła na początku tego tygodnia do najwyższego poziomu od 11 lat (prawie 3,5 proc.), ale w środę i w czwartek lekko spadała. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu pokonała w tym tygodniu poziom swego maksimum z października 2008 r., zbliżając się do 8 proc.

Cena kontraktów na ropę naftową nadal trzymały się w pobliżu poziomu 120 dolarów) za baryłkę. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie konsolidowała się po wtorkowym silnym tąpnięciu. Sytuacja w Europie był odwrotna, ceny kontraktów na gaz stabilizowały się dziś po silnym wzroście w środę i czwartek wywołanym ograniczeniem dostaw przez Rosję. Kolejnej 1,5 roczne minimum osiągnęły wczoraj ceny kontraktów na złom stalowy na LME.

Giełda szoruje po dnie

Na najniższe poziomu od końca 2020 roku zeszły wczoraj główne amerykańskie indeksy. Dziś rano trwało ostrożne odreagowanie (S&P 500 +0,74 proc.). Na giełdach w Azji i Oceanii nowe przynajmniej roczne minima osiągnęły główne indeksy rynków akcji w Indiach, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Tajwanie, Malezji i Australii. Najsilniej – o 1,77 proc. – spadł dziś australijski All Ordinaries. Rosły natomiast indeksy giełd chińskich (Hang Seng +1,15 proc.).

Głównie indeksy w Europie pomimo wczorajszych spadków nie zeszły poniżej poziomów marcowych dołków, a dziś rano lekko rosły (DAX +0,5 proc., CAC 40 +0,48 proc.). Wyjątkami były holenderski AEX i szwajcarski SMI, które osiągnęły wczoraj i dziś rano najniższe od ponad roku poziomy.

WIG-20 spadał po 10. o 1,27 proc., ale nadal trzymał się powyżej poziomu swego majowego dołka. Ta sztuka nie udała się mWIG-owi, który osiągnął w ostatnich dniach najniższy poziom od stycznia 2021. Na początku dzisiejszej sesji swe nowe cykliczne minima osiągnęły WIG-Leki, WIG-Motoryzacja i WIG-Media. Kurs akcji Cyfrowego Polsatu był dziś najniżej od marca 2020, zaś najwyżej od roku była dziś cena akcji PGE. Najdroższe od prawie 2 lat były dziś akcje XTB. Wśród składników mWIG-u na drugim biegunie były dziś akcje Millennium i Wirtualnej Polski, które osiągnęły swe nowe cykliczne minima.

