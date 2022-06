Gazprom zmniejszył dostawy gazu do Niemiec. Ucierpiała Francja

– Od 15 czerwca wstrzymano przepływ gazu między Francją a Niemcami – poinformował w piątek GRTgaz, francuski operator gazociągów, cytowany przez Agencję Reuter.

Dlaczego gaz z Niemiec przestał płynąć do Francji? Powodem jest ograniczenie dostaw surowca do naszych zachodnich sąsiadów ze strony Gazpromu przez gazociąg Nord Stream 1. Jak już informowaliśmy, rosyjski koncern poinformował, że ogranicza o 60 proc. dostawy za pośrednictwem Nord Stream 1. Gazprom tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, które są bardzo mocno utrudnione ze względu na sankcje gospodarcze nałożone przez Zachód. Chodzi m.in. o zablokowane dostawy części zapasowych firmy Siemens Energy, które miały trafić do Rosji z Kanady, gdzie przechodzą serwis. Jak powiedział wczoraj ambasador Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Cziżow, z powodów technicznych przesył gazu przez Nord Stream 1 może zostać całkowicie wstrzymany.

Zemsta za wsparcie Ukrainy?

Nie brakuje jednak głosów, że ograniczenie dostaw gazu to tak naprawdę zemsta Rosji za wsparcie Ukrainy. Ograniczenie dostaw surowca zbiegło się w czasie z wizytą, jaką złożyli w Kijowie przywódcy m.in. Niemiec, Francji i Włoch, gdzie rozmawiali m.in. o możliwości zwiększenia zaopatrzenia wojskowego dla Ukrainy i zadeklarowali wsparcie w staraniach tego kraju o członkostwo w Unii Europejskiej.

Rosja odpowiadała za blisko 20 proc. importu francuskiego gazu i była drugim największym dostarczycielem tego surowca po Norwegii. Jak przypomina agencja AFP, od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Francja zwiększyła import gazu z m.in. z Hiszpanii.

