Inflacja w Polsce wg. Eurostatu. Wiemy, jak plasujemy się na tle innych państw UE

Z danych przekazanych przez Eurostat wynika, że inflacja HICP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obejmujący przeciętnie koszyk ok. 700 towarów i usług, który odzwierciedla przeciętne wydatki gospodarstwa domowego ze strefy euro) w maju w całej Unii Europejskiej to średnio 8,8 proc. rok do roku, wobec 8,1 proc. w kwietniu. Z kolei w strefie euro było to 8,1 proc. wobec 7,4 proc. miesiąc wcześniej.

Polska szósta od końca

Najniższe wskaźniki inflacji odnotowano w maju we Francji i na Malcie (po 5,8 proc.), a także w Finlandii (7,1 proc.). Po drugiej stronie są Estonia (20,1 proc.), Litwa (18,5 proc.) oraz Łotwa (16,8 proc.). Jak na tym tle wypada Polska? Z danych Eurostatu wynika, że inflacja HICP wyniosła u nas w maju 12,8 proc. rok do roku, wobec 11,4 proc. rok do roku miesiąc wcześniej. Wynik ten plasuje nas w końcówce zestawienia – poza Estonią, Litwą i Łotwą wyprzedzamy również Czechy i Bułgarię.

Przypomnijmy, że według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w maju 13,9 proc. To najwyższy wynik od 1998 roku.

Dane Eurostatu dotyczące inflacji w Polsce nie wyglądają zbyt optymistycznie. O niebo lepiej wyglądają dane unijnego urzędu statystycznego dotyczące bezrobocia. Wynika z nich, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła nad Wisłą 3 proc. Tym samym – względem innych krajów UE – zajmujemy drugie miejsce ex aequo z Niemcami, gdzie stopa bezrobocia również wyniosła 3 proc. Lepsza sytuacja występuje jedynie w Czechach, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 2,4 proc.

