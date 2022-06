Już tylko 10 dni na złożenie wniosku. Dla spóźnialskich wysokie kary

1 lipca ubiegłego roku na mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z października 2020 r., ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Nowela ta nakłada na właścicieli lub zarządzających budynkami bądź lokalami posiadającymi źródło ciepła o mocy do 1 MW konieczność rejestracji w CEEB i złożenia deklaracji, odnośnie tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości. Właściciele/zarządcy nowo powstałych budynków muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni, w przypadku budynków już istniejących termin mija 30 czerwca tego roku, co oznacza, że na zgłoszenie pozostało de facto 10 dni. Deklaracje można składać w sposób tradycyjny bądź przez internet (za pośrednictwem strony CEEB.gov.pl).

Prawie 4,8 mln deklaracji

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika, że do tej pory złożono 4 714 778 deklaracji (stan na 17 czerwca). Tymczasem CEEB obejmuje ok. 6,2 mln budynków, co oznacza, że blisko 1,5 mln właścicieli/zarządców nieruchomości nie wypełniło jeszcze nowego obowiązku.

Warto przypomnieć, że osoby, które nie złożą deklaracji o ogrzewaniu w wyznaczonym terminie, mogą zostać ukarane grzywną do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, należy liczyć się z karą nawet na poziomie 5 tys. zł.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje o gminach z najwyższą i najmniejszą liczbą deklaracji CEEB. W pierwszej grupie znalazły się:

Zawidów (woj. dolnośląskie) – 94 proc. wypełnienia bazy CEEB



Siennica Różana (woj. lubelskie) – 93 proc.



Szczuczyn (woj. podlaskie) – 92 proc.



Po drugiej stronie są:

Prochowice (woj. dolnośląskie) – 10 proc. wypełnienia bazy CEEB



Olszanica (woj. podkarpackie) – 14 proc.



Zwoleń (woj. mazowieckie) – 15 proc.

