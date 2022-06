Upał w pracy. Przypominamy o obowiązkach pracodawcy

Choć kalendarzowego lata jeszcze nie ma, upały już zawitały do Polski i jak wskazują prognozy przez najbliższe dni z nami pozostaną. Taka pogoda z pewnością cieszy tych, którzy u progu sezonu wakacyjnego zdecydowali się na urlop, gorzej mają ci, którzy muszą pracować. Być może nie wszyscy wiedzą, ale wysokie temperatury nakładają pewne obowiązki na pracodawców.

Kiedy pracodawca musi zapewnić zimne napoje?

Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura w zamkniętej przestrzeni przekracza 28 stopni Celsjusza, zaś na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Ponadto – jak zauważa PIP – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także zadbać, aby nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia.

Z kolei w biurach należy zadbać o utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, a także zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje. Klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy – jak podkreśla PIP – nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń.

PIP przypomina również o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Apel o skrócenie czasu pracy

Choć upał nie zwalania nas z obowiązku świadczenia pracy, to za sprawą woli pracodawcy, możemy to robić krócej. Państwowa Inspekcja Pracy w okresie rekordowych temperatur apelowała do pracodawców o skracanie czasu pracy, w szczególności tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. PIP sugeruje również w takich sytuacjach wprowadzenie rotacji na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił. Warto podkreślić, że zarówno skrócenie czasu pracy, jak i zwiększenie przerw, nie może powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

