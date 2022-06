Wakacje już za tydzień. Ile wydamy na jedzenie?

Choć do wakacji pozostał jeszcze tydzień, w sieci już furorę robią tzw. paragony grozy na których widać kosmiczne ceny, jakie trzeba zapłacić np. za rybę z frytkami, czy za gofra. W badaniu przeprowadzonym przez Cateromarket sprawdzono, jak Polacy podchodzą do wydatków na jedzenie w trakcie urlopu.

Wakacyjne wydatki na jedzenie – hulaj dusza...?

Z lektury wyników badania może wynikać, że wakacyjny wyjazd to dla wielu osób czas, gdy mniej przejmują się oszczędzaniem i pozwalają sobie na nieco większe wydatki, nawet w warunkach rekordowej inflacji. Nieco ponad połowa ankietowanych (54 proc.) twierdzi, że nie żałuje pieniędzy na jedzenie podczas urlopu, a jedynie 16 proc. respondentów deklaruje, że stara się oszczędzać na jedzeniu w trakcie wakacyjnych podróży. Z kolei 30 proc. badanych twierdzi, że w wakacje wydaje podobne kwoty jak na co dzień.

Okazuje się, że określony budżet na wyżywienie podczas wakacyjnych wyjazdów zawsze zakłada jedynie 12 proc. ankietowanych. Jedna trzecia badanych takie wydatki planuje zazwyczaj, zaś 24 proc. robi to czasami. 13 proc. respondentów nie ustala budżetu na wyżywienie w trakcie urlopu, zaś 18 proc. czyni to rzadko.

Badanie pokazuje, że wydatki na jedzenie i napoje podczas tygodniowego urlopu poza miejscem zamieszkania kształtują się najczęściej na poziomie 201-400 zł lub 401-600 zł za jedną osobę – kwoty w takich przedziałach wskazało odpowiednio 27 proc. i 26 proc. badanych. Nieco mniej, bo 17 proc. ankietowanych twierdzi, że na wyżywienie wyda od 601 do 800 zł, a jedynie 7 proc. powyżej 1000 zł. Niemal tyle samo respondentów (6 proc.) twierdzi, że ich wydatki na jedzenie zmieszczą się w budżecie do 200 zł.

Z badania wynika, że niemal 60 proc. badanych żywi się podczas wakacji w lokalnych restauracjach/knajpach, zaś co czwarty korzysta z oferty hotelu. 23 proc. ankietowanych samodzielnie przygotowuje sobie posiłki podczas urlopu, a jedynie 15 proc. udaje się do lokali typu fast food.

Większość Polaków spędzi urlop w kraju

Przypomnijmy, że z niedawnego badania Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku 65 proc. Polaków planuje letni wyjazd, to o 18 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Z badania wynika, że spośród osób planujących wyjazd, nieco ponad połowa (53 proc.) chce wydać nie więcej niż 2000 zł. Co piąty badany chciałby przeznaczyć na wypoczynek od 2001 do 3000 zł, zaś 17 proc. zakłada, że ich wakacyjne wydatki przekroczą 3000 zł. 71 proc. respondentów planuje wypoczynek w Polsce, najczęściej nad morzem (41 proc.).

Badanie Cateromarket zostało przeprowadzone w dniach 8-24 kwietnia 2022 r. metodą CAWI, czyli za pomocą ankiety rozsyłanej drogą elektroniczną. Wzięło w nim udział 1005 pełnoletnich respondentów z całej Polski. Są to osoby wyjeżdżające poza miejsce zamieszkania w celach wypoczynkowych przynajmniej raz w roku na minimum tydzień.

