Kosiniak-Kamysz chciałby wyższego 500+ dla części rodziców

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany, czy nie byłoby słuszne uzależnienie wypłacanie 500+ tylko pracującym rodzicom. Przewodniczący PSL powiedział, że pracujący powinni zostać nagrodzeni, ale w inny sposób. – Więcej nawet dla tych, którzy pracują – powiedział.

Kosiniak-Kamysz chciałby waloryzacji 500+

Jego zdaniem 500+ „nie jest już żadnym fajerwerkiem”, ale dla rodzin w trudnej sytuacji jest to często podstawa funkcjonowania. – Nie ograniczajmy tego, ja będę bronił bezpieczeństwa socjalnego – podkreślał.

Kosiniak-Kamysz jest zwolennikiem zwaloryzowania świadczenia, bo dziś jego realna wartość to mniej niż 400 zł (więcej piszmy tu). – W każdym świadczeniu rodzinnym jest jakiś model waloryzacji, albo uznaniowy, albo wynikający ze wzrostu płacy minimalnej lub inflacji. W tym świadczeniu o charakterze społeczno-rodzinnym powinien być też model waloryzacji – mówił.

– Jednak ta wyższa wartość, to czasem, w tym tempie, to może być za chwilę tysiąc złotych, to powinno być tylko dla pracujących. Zostawiłbym ten wariant bezpieczeństwa dla wszystkich, bo jest taka podstawa i w Niemczech i we Francji i Szwecji, dla każdej rodziny, niezależnie od statusu majątkowego – powiedział.

Polityk został też zapytany, czy jest za likwidacją świadczenia dla osób zamożniejszych. – Jeżeli byłoby to możliwe, że te zaoszczędzone pieniądze będą stanowiły pokaźną wartość dla kolejnej grupy, to oczywiście, że najbogatszym to nie jest potrzebne – stwierdził.

Waloryzacja 500+ nie wchodzi w grę. PiS chwali się innymi programami

Pytania o waloryzację 500+ pojawiają się regularnie. Nic jednak nie wskazuje, by tak miało się stać, choć spekulowano, że decyzja o waloryzacji zostanie ogłoszona na ostatniej konwencji PiS. Ostatecznie ten temat w ogóle nie pojawił się na partyjnej imprezie.

Pytana o inflację minister rodziny Marlena Maląg zawsze mówi o innych programach społecznych PiS.

– Idziemy w kierunku rozszerzania wsparcia rodziny. Nie tylko jednym świadczeniem, ale różnymi komponentami musimy wspierać rodzinę – mówiła na antenie Radia Zet w lutym tego roku. – W tym roku waloryzacji 500+ nie będzie – powiedziała.

