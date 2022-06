Kongres 590: „Spółki skarbu państwa czują społeczną odpowiedzialność”

22 czerwca rozpoczęła się siódma edycja Kongresu 590. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że głównym celem jest „uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług”. Nazwa wydarzenia nawiązuje do prefiksu kodu kreskowego 590, który oznacza towary produkowane bądź dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa.

Siódmą edycję Kongresu 590 otworzył prezydent Andrzej Duda.

– Bardzo się cieszę i dziękuję, za zaproszenie na kolejną, siódmą już edycję Kongresu 590. Ogromnie się cieszę, że odbywa się po raz siódmy mając to co dla mnie jest szczególnie ważne, tendencję rozwojową. Zastanawialiśmy się jak pokazać Polskę jako atrakcyjnie miejsce do inwestowania, jak stworzyć efekt synergii pomiędzy polityką a ambicjami ludzi biznesu. Ludzi młodych, tych zwłaszcza, do których mówiliśmy, że chcemy, by wrócili do Polski zza granicy – mówił prezydent.

Andrzej Duda zwrócił się w swoim wystąpieniu także do przedsiębiorców. Zapewnił, że władze polskie chcą wsłuchiwać się w ich potrzeby. – 590 to spojrzenie na gospodarkę z polskiego punktu widzenia. Chcemy, żeby firmy inwestowały i rozwijały się w Polsce. Chcemy słuchać Państwa potrzeb, abyśmy wiedzieli, jak jeszcze lepiej rozwijać nasz kraj – powiedział prezydent.

„Państwo musi wzmacniać spółki skarbu państwa”

W pierwszym dniu Kongresu 590 odbyła się m.in. debata „Rola spółek skarbu państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”. Uczestniczący w debacie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślał istotę spółek skarbu państwa w prowadzeniu polityki bezpieczeństwa.

– Dużo trudniej byłoby prowadzić politykę bezpieczeństwa, gdyby nie spółki skarbu państwa – bezpieczeństwa medycznego, energetycznego, czy wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę – powiedział wicepremier.

Sasin zwrócił uwagę na działania m.in. PKN Orlen. – Niezwykle trudno funkcjonować państwu bez dostaw paliw płynnych. Jeszcze przed wybuchem wojny Orlen podjął się dostaw paliwa z pominięciem Białorusi. Nie dałoby się tego zrobić, gdyby nie doprowadzono do tego, że Orlen ma ponadnarodowy wymiar, dzięki temu może sobie pozwolić na sprowadzanie większych ilości paliw – mówił wicepremier.

Wicepremier zwrócił również uwagę na fakt, że spółki skarbu państwa czują społeczną odpowiedzialność, czego nie można powiedzieć o spółkach prywatnych.

– Pokazał to okres pandemii. Spółki skarbu państwa nie żałowały własnych pieniędzy, nie żałują ich na rzecz wsparcia inicjatyw społecznych, czy sportowych. Wkład spółek prywatnych jest niewielki, co może wiązać się z tym, że nie są one na tyle silne, by pozwolić sobie na taką działalność. Z kolei zagraniczne koncerny nie czują się związane z Polską. Traktują nas jako rynek zbytu, rynek zarabiania a nie wydawania. Spółki skarbu państwa mają swoją misję – społeczną i gospodarczą - powiedział Sasin. – Państwo musi posiadać spółki skarbu państwa i je wzmacniać - podsumował wicepremier.

Uczestnicząca w debacie Iwona Duda, prezes PKO BP podkreślała, że bank angażuje się w wiele inicjatyw, które zapobiegają niepożądanym zjawiskom.

– Niezależnie od wyzwań, konieczne jest, aby w gospodarce był silny, nowoczesny system bankowy. To silne banki dostarczają finansowania firmom, pozwalają na ich rozwój. Ostatnio przekroczyliśmy sumę ćwierć biliona złotych, jeśli chodzi o finansowanie naszych klientów. Rozumiemy społeczną odpowiedzialność. Szybko zareagowaliśmy na potrzeby uchodźców – w obszarze biznesowym, jak i charytatywnym - mówiła szefowa PKO BP.

„Kolej dostrzegana jest, gdy są trudności”

O pomocy charytatywnej dla Ukrainy mówił Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, zwracając uwagę, że na co dzień wyśmiewana przez wielu kolej, odgrywa istotną rolą w trudnych sytuacjach.

– Cieszę się, że zmienia się ocena polskiej kolei, choć szkoda, że z powodu wojny. Wozimy ogromną pomoc do Ukrainy. Na co dzień, często wyśmiewana przez wielu kolej dostrzegana jest, gdy jest kryzys, gdy są trudności. Nagle okazuje się, że gdy trzeba przewieźć zboże to jest PKP Cargo, gdy trzeba przewieźć ludzi, to jest PKP Intercity – mówił Mamiński.

– Jak jest trudno to wszyscy zwracają się do nas, jak jest dobrze, to mówi się o liberalizacji, o wolnym rynku. Trzeba iść z duchem czasu, nie zapominając skąd się jest – dodał.

Podobnie jak w ubiegłym roku Kongres 590 podzielony jest na dwie części: pierwsza odbywa się w dniach 22-23 czerwca br. w Warszawie w tradycyjnej, stacjonarnej formule w centrum konferencyjnym Ptak Warsaw Expo. Z kolei druga będzie miała miejsce w październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

