Dostałeś taką wiadomość? To oszustwo. Ministerstwo Finansów przestrzega

– Przestrzegamy przed fałszywymi reklamami, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów – informuje Ministerstwo Finansów.

Oszuści zachęcają do wypełnienia ankiety, za co rzekomo można otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie wysyła do podatników tego typu wiadomości. – W rzeczywistości fałszywe ankiety służą oszustom do wyłudzania danych logowania w bankowości elektronicznej – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Jak wygląda wiadomość od oszustów?

Przykładowa fałszywa wiadomość wygląda następująco.

Niestety komunikaty oszustów podszywających się pod znane instytucje to już niemal codzienność. We wtorek następujące ostrzeżenie wydała Polska Grupa Energetyczna. – Uważaj na SMS-y o rzekomym wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Ostrzegamy przed wiadomościami z linkiem kierującym do platformy płatniczej. To oszustw. Celem przestępców jest kradzież danych logowania do bankowości elektronicznej – napisała na Twitterze Polska Grupa Energetyczna.

W fałszywej wiadomości napisano: – Kancelaria Komornicza AW informuje o wszczęciu egzekucji Sygn, akt KM 2771/19, istnieje możliwość dobrowolnej spłaty 4,72 PLN – czytamy w wiadomości, a następnie podano link kierujący do platformy płatniczej.

Czytaj też:

Niewygodne pytania o nagrody w ministerstwie. 36 mln zł rocznie dla urzędników w 2019 roku