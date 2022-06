Chorwacja zmienia walutę. Rada Europejska potwierdza termin

Chorwacja przyjmie euro. Rada Europejska podjęła 24 czerwca decyzję o zaakceptowaniu raportu kraju z wykonania wszystkich niezbędnych kroków niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty. Informację potwierdził rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Barend Leyts. Było to jeden z pięciu tematów gospodarczych, które były omawiane podczas posiedzenia RE.

Podczas dwudniowego szczytu dyskutowane bowiem nie tylko o najbardziej palących problemach Unii, które wynikają z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale także o sprawach czysto gospodarczych. Jedną z najgłośniejszych decyzji szczytu, która rozniosła się szerokim echem i ma znaczenie nie tylko symboliczne dla przyszłego kształtu UE, jest zaakceptowanie Ukrainy i Mołdawii jako krajów-kandydatów do dołączenia do wspólnoty.

Chorwacja przyjmuje euro

Rada Europejska podała także dokładną datę zamiany kuny chorwackiej na euro. Rzecznik RE podał, że waluta wspólnoty europejskiej zacznie obowiązywać w tym kraju od 1 stycznia 2023 roku, czyli już za pół roku. Jest to możliwe dzięki temu, że Chorwacja wypełniła już wszystkie, bardzo rygorystyczne kryteria gospodarcze nałożone przez Europejski Bank Centralny.

Jest to decyzja ważna nie tylko dla chorwackiej gospodarki, ale także dla wielu turystów, którzy co roku odwiedzają kraj. Jest to bardzo popularny kierunek wakacyjny także wśród Polaków. Muszą więc oni pamiętać, że już w przyszłe wakacje nie będzie konieczności wymiany złotych na kuny. Będzie się można posługiwać euro, które zdecydowanie łatwiej wymienić w kantorze.

