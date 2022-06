Problemy z przelewami i płatnościami Blikem. Uwaga na przerwy w bankach

W weekend 25 i 26 czerwca aż sześć banków zdecydowało się na przeprowadzenie cyklicznych przerw technicznych. Wiemy, które instytucje zamierzają czasowo ograniczać dostęp do swoich usług i jakich utrudnień mogą spodziewać się klienci. Wśród instytucji finansowych, które będą prowadzić prace konserwacyjne, są: Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank BPS, BOŚ Bank, Getin Bank i mBank.

mBank częściowo niedostępny

Prace serwisowe zarówno w sobotę 25, jak i co dość niecodzienne w poniedziałek 27 czerwca od 22:00 do 23:59, zamierza przeprowadzać mBank. Jego klienci mogą się spodziewać, że w sobotę miedzy 6:45 a 14:00 będą mieli utrudniony dostęp do usług banku. Niedostępna będzie m.in. usługa eMakler oraz aplikacja biura maklerskiego banku, czyli dwie usługi, które znane są ze swojej awaryjności. Przerwa zapowiedziana na poniedziałek również dotyczyć będzie inwestorów. Prace odbędą się na aplikacjach eMakler i mBank Giełda.

ING Bank Śląski nie działa? To planowane

Nieco większe problemy będą mieli klienci ING Banku Śląskiego. Prace serwisowe będą dotkliwe bowiem dla większej grupy użytkowników. Przerwy zaplanowano aż na trzy dni i dotyczyć będą płatności kartą (Visa i Mastercard) oraz usługi Blik. Mogą występować także problemy z wypłatą gotówki z bankomatów. Przerwy zaplanowano na sobotę 25 czerwca w godzinach 00:00 do 3:00, niedzielę 26 czerwca od 20:00 do 00:00 oraz poniedziałek 27 czerwca od 1:30 do 4:00.

Przerwa w Getin Banku

Z niedogodnościami muszą się w ten weekend liczyć również klienci Getin Banku. Przerwę techniczną zaplanowano od piątku 24 czerwca o godzinie 23:50 do soboty 25 czerwca. Nie podano precyzyjnej godziny zakończenia prac. Problemy mają dotyczyć logowania się do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej przez stronę internetową banku. W tym samym czasie mogą także występować przerwy w dostępie do usługi Blik i potwierdzenia płatności dokonanych drogą internetową.

Santander Bank niedostępny

Niemal identycznie, jak w Getin Banku będzie wyglądała przerwa techniczna w Santander Banku. Klienci mają utrudniony dostęp do usług banku od piątku 24 czerwca w okolicach północy. Prace mają się jednak zakończyć w sobotę 25 czerwca w godzinach porannych. Trudności mają dotyczyć płatności internetowych, dostępu do aplikacji mobilnej i przelewów przy użyciu Blik i systemu Przelew24.

BOŚ Bank ostrzega klientów

Dużo większe utrudnienia czekają na osoby, które posiadają konto w BOŚ Banku. Muszą się one liczyć z tym, że kłopoty z dostępem do usług będą występować niemal przez cały weekend. Bank zapowiedział bowiem, że początek planowany jest na piątek o godzinie 22:00, ale przerwa może potrwać aż do niedzieli 26 czerwca do 12:00. Podczas prac serwisowych niedostępne będą aplikacja mobilna, strona internetowa banku, pozwalająca na wykonywanie płatności online, usługa mojeID oraz TeleBOŚ.

Bank BPS ogłasza przerwę

Weekendowa przerwa zaplanowana jest także w Banku Polskiej Spółdzielczości. Co prawda ma być to przerwa dość krótka, ale jest szansa, że efekty będą odczuwalne również w sobotę o poranku. Bank planuje, że w nocy z piątku na sobotę 25 czerwca odłączy dostęp do usług płatności Express Elixir oraz Blik. Będzie to skutkowało trudnościami lub brakiem możliwości wykonania płatności przez aplikację mobilną i stronę internetową banku.

Czytaj też:

Chorwacja zmienia walutę. Rada Europejska potwierdza termin