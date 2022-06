Nadchodzi rekordowa waloryzacja emerytur. Może sięgnąć kilkunastu procent

Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent zapowiada się rekordowa. Wszystko ze względu na panującą obecnie bardzo wysoką inflację. W danych za maj Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że wzrost cen towarów i usług sięga już 13,9 proc. Bardzo mocno dotyka to szczególnie grupy najbardziej narażone, czyli osoby najuboższe, a także emerytów i rencistów, dla których przeważnie świadczenia wypłacane przez państwo są jedynym źródłem utrzymania. W złych wiadomościach dotyczących drożyzny jest jednak również jedna dobra.

Rekordowa waloryzacja inflacji

Dobrą wieścią podzielił się z Super Expressem wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przyznał on, że w resorcie toczą się już prace nad waloryzacją emerytur i rent, która zostanie wprowadzona dopiero za dziewięć miesięcy. Podał jednak informacje, które mogą dawać odrobinę nadziei w trudnych czasach. Jego zdaniem „nie można wykluczyć, że (waloryzacja – przyp. red.) wyniesie 13-14 procent”. Oznaczałoby to, że zostanie ona wyrównana do majowej inflacji. Według większości analityków, a także przewidywań rządu. Szczytu inflacji należy spodziewać się w trzecim kwartale tego roku. Jest więc duża szansa, że do momentu, gdy zacznie obowiązywać kolejna waloryzacja emerytur i rent, ceny towarów i usług będą już spadać. Prawdopodobnie waloryzacja będzie wyższa od inflacji, z którą będziemy się borykać za dziewięć miesięcy.

Do tego czasu emeryci i renciści będą jednak musieli zacisnąć pasa, gdyż ich świadczenia będą stopniowo maleć w porównaniu z inflacją. Wiceminister rodziny i polityki społecznej zapowiedział, że rząd będzie brał pod uwagę jej wysokość przy ustalaniu poziomu waloryzacji. – Poza tym robimy wszystko, żeby emeryci jak najmniej odczuli skutki inflacji, czy wysokich cen produktów. W kwietniu była wypłacona trzynastka, a na przełomie sierpnia i września seniorzy otrzymają 14. emeryturę – dodał w rozmowie z Super Expressem.

