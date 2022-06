Od poniedziałku dużo tańsze paliwo na Orlenie. Jest jeden warunek, który trzeba spełnić

Ceny paliw nadal utrzymują się na polskich stacjach w okolicach 8 złotych za litr. Wszystko to mimo taniejącej ropy naftowej na światowym rynku. Jeszcze 8 czerwca za baryłkę ropy brent trzeba było zapłacić 123 dolary. Obecnie jest to około 15 dolarów mniej.

Wokół cen paliw na stacjach benzynowych rozgorzała w Polsce bardzo zacięta dyskusja, która wielokrotnie pełna była emocji. W sprawę włączyli się także politycy. Opozycja, głównie partie lewicowe, przedstawiały analizy, które pokazywały, że paliwo mogłoby być dużo tańsze. Niedługo potem okazało się, że faktycznie będzie, ale nie wszędzie i nie dla wszystkich. Co trzeba zrobić, aby skorzystać ze specjalnej akcji?

Paliwo na Orlenie tańsze o 30 groszy

Na apele kierowców i polityków postanowił zareagować największy polski koncern PKN Orlen. Prezes Daniel Obajtek poinformował 24 czerwca, że firma wprowadza specjalny rabat wakacyjny, który pozwoli zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa. Jest jednak jeden warunek.

„Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie, paliwo w Polsce było możliwie najtańsze” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen.

Kierowcy, którzy będą chcieli już od poniedziałku 27 czerwca skorzystać z tańszej benzyny i oleju napędowego, będą musieli dołączyć do programu lojalnościowego Orlen VITAY. Aby to zrobić, nie trzeba jednak stać w dodatkowej kolejce na stacji benzynowej. Można skorzystać ze strony internetowej Orlenu, bądź – co najwygodniejsze – zainstalować aplikację mobilną na swoim telefonie. Trzeba o tym pamiętać, gdyż bez zarejestrowania się w programie, nie będzie można zatankować w promocyjnych cenach do końca wakacji.

Paliwo tańsze o 30 groszy. Jest haczyk

Wakacyjna akcja promocyjna Orlenu ma jednak jeszcze jeden haczyk. Tańsze paliwo jest bowiem ograniczone. Możliwość zatankowania za 30 groszy mniej będzie można wykorzystać tylko trzy razy w miesiącu. Dodatkowo jednorazowe tankowanie nie będzie mogło przekraczać 50 litrów benzyny bądź oleju napędowego. Oznacza to, że miesięcznie w promocyjnej cenie można zatankować tylko 150 litrów paliwa.

