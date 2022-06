Koniec rosyjskiego złota. Liderzy G7 podjęli kluczową decyzję

Liderzy siedmiu najbogatszych gospodarek świata porozumieli się w sprawie kolejnego ważnego kroku, który może bardzo poważnie wpłynąć na kondycję rosyjskiej gospodarki.

Zakaz importu rosyjskiego złota

Jak informuje Reuters, liderzy państw grupy G7, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także przedstawiciele Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, podjęli kolejną bardzo ważną decyzję w drodze do ograniczenia możliwości rozwoju gospodarczego Rosji. Grupa, do której jeszcze do 2014 roku (przed zajęciem Krymu) należała także Rosja, zdecydowała wprowadzić zakaz importu rosyjskiego złota. Decyzje w tej sprawie mają zostać oficjalnie ogłoszone we wtorek 28 czerwca. Jeszcze 26 czerwca poinformowały o tym władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

„Prezydenci innych państw grupy G7 będą kontynuować starania, aby Putin został pociągnięty do odpowiedzialności. Dziś Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ogłaszają, że liderzy G7 zablokują import rosyjskiego złota” – powiedział agencji Reuters jeden z oficjeli.

Szwajcaria kupuje rosyjskie złoto

W ostatnich dniach głośno zrobiło się od decyzji Szwajcarii, która po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę postanowiła kupić od Kremla sztabki złota. Jak wynika z informacji Bloomberga, do szwajcarskich skarbców miały trafić aż trzy tony tego kruszcu. To pierwszy od lutego import rosyjskiego złota do Europy. W oczywisty sposób Szwajcaria pomogła rosyjskiej gospodarce i dofinansowała działania wojenne Putina. Decyzja G7 może być m.in. odpowiedzią na ten ruch.

