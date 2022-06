Opóźnienia w wypłatach 500 plus. ZUS podaje powody

W czerwcu nastąpiły znaczące zmiany w programie 500 plus. Rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu (potrwa do końca maja przyszłego roku), a pieczę nad nim przejął od samorządów Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dla rodziców pobierających świadczenie miało to znaczenie ze względu na konieczność złożenia nowego wniosku (taka możliwość istnieje od lutego), ale też ze względu na fakt, że zmieniły się termin wypłat środków. Terminy zostały przydzielone losowo i przypadają na następujące dni miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22.

Tym samym w zeszłą środę upłynął ostatni w tym miesiącu termin wypłaty 500 plus. Część rodziców skarży się jednak, że do tej pory pieniędzy nie dostało. Opinie w tej sprawie przytacza portal Gazeta.pl. – Mamy czerwiec. Wniosek składałam w lutym. Gdzie moje pieniądze? – Na ZUS PUE brak jakiejkolwiek informacji.

500 plus nie przyszło? Komentarz ZUS

Co na to ZUS? Z przytoczonego przez portal komentarza rzecznika państwowego ubezpieczyciela Pawła Żebrowskiego wynika, że powodem opóźnień są błędy w złożonych wnioskach. – Na przykład pojawiają się błędy w PESEL-u dziecka. Zdarza się również, że dwoje rodziców wnioskuje o świadczenie na to samo dziecko – mówi rzecznik ZUS.

Żebrowski podkreśla, że Zakład kontaktuje się z osobami, które popełniły błąd we wniosku o 500 plus. Taka osoba otrzyma sms oraz wiadomość na profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Błędy wydłużają czas przyznania środków. Wówczas potrzebne jest postępowanie wyjaśniające. ZUS musi mieć 100 proc. pewność, że te środki trafią do właściwych, uprawnionych osób.

Z przedstawionych w ubiegłym tygodniu danych ZUS wynika, że do tej pory w czerwcu do rodzin pobierających 500 plus trafiło łącznie 2,7 mld zł.

Przypomnijmy, że od tego roku wnioski o 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną (wcześniej można było również drogą tradycyjną) poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia, bądź bankowość elektroniczną. 1 kwietnia br. minęło 6 lat od wprowadzenia programu 500 plus. Początkowo przysługiwał on na drugie i kolejne dziecko, w lipcu 2019 roku został również rozszerzony na pierwsze dziecko.

