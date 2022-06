W oku finansowego cyklonu. Są oznaki, że zbliża się recesja i nadchodzi czas obligacji

Po silnych, dwucyfrowych spadkach na większości rynków akcji, przechodzimy z fazy dyskusji o inflacji i potrzebie podnoszenia stóp procentowych w fazę ich wprowadzania przez banki centralne. Naturalnie, wyższe stopy procentowe powinny prowadzić do ograniczenia konsumpcji i inwestycji. To już się dzieje, a najbardziej odczujemy to jesienią i na przełomie roku.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że większość banków centralnych (w szczególności amerykański Fed i europejski ECB) będzie dalej podnosić stopy procentowe. Co jest ważniejsze – zaczyna się dyskusja o tym, kiedy będą musiały zacząć je obniżać, aby zanadto nie schłodzić wzrostu gospodarczego.

Wszystko to ma na celu uniknięcie recesji.