Czternasta emerytura z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała dziś, że prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o tzw. czternastą emeryturę, czyli dodatek dla emerytów i rencistów w wysokości emerytury minimalnej, czyli 1338,44 zł brutto.

Przypomnijmy, że ustawa została w połowie maja przyjęta przez Radę Ministrów, a kilka tygodni później została przyjęta przez parlament.

Pierwsze wypłaty jeszcze w wakacje

Czternasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w listopadzie ubiegłego roku. Pierwotnie miał to być jednorazowy dodatek, ale na początku tego roku premier Mateusz Morawiecki niespodziewanie ogłosił, że „czternastka” zostanie wypłacona i w tym roku. W związku z inflacją wypłaty świadczenia ruszą w tym roku wcześniej, bo jeszcze w sierpniu.

Jak wspomniano, wysokość czternastej emerytury jest równa kwocie minimalnej emerytury. Tyle, że zostanie on wypłacony w pełnej kwocie osobom, których regularne świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę” (jeśli ktoś dostaje emeryturę np. w wysokości 3000 zł brutto, to dostanie „czternastkę" pomniejszoną o 100 zł), zaś seniorzy z wyższą emeryturą (ok. 4200 zł) w ogóle dodatku nie otrzymają. Z rządowych szacunków wynika, że czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób (ok. 7,7 mln otrzyma ją w pełnej wysokości).

Koszt wypłaty czternastych emerytur szacowany jest na prawie 11,5 mld zł.

