Kruszwil, Maffashion i Marcin Dubiel nie chcieli współpracować z UOKiK. Prezes urzędu nakłada wysokie kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od kilku miesięcy uważnie przygląda się działalności influencerów w mediach społecznościowych. Chodzi przede wszystkim o transparentność w oznaczaniu postów reklamowych, informowaniu o współpracach z markami, czy promowanie produktów. Prezes urzędu miał podejrzenia, że znane osoby mogą naruszać ustalone zasady, co mogło wprowadzać obserwujące je osoby w błąd.

Influencerzy nie chcieli współpracować z UOKiK

W ramach postępowania sprawdzającego UOKiK próbował ustalić, z czego wynikają nieścisłości, czy jest to kwestia nieprawidłowo zawartych umów, niedopatrzenia, czy może nacisku ze strony firm, których produkty czy usługi były promowane. „Celem tych działań jest zmiana rynku reklamowego w mediach społecznościowych i wyeliminowanie negatywnych praktyk szkodzących konsumentom” – czytamy w komunikacie urzędu.

– Prowadzimy jednocześnie kilka działań związanych z rynkiem infuencer marketingu. W ramach postępowań wyjaśniających zbadaliśmy profile najpopularniejszych influencerów oraz ich kontrakty, sprawdzając warunki współpracy i ustalenia z reklamodawcami – markami i agencjami marketingowymi. Sprawdziliśmy m.in. z czego konkretnie wynikają zaniedbania w oznaczaniu postów sponsorowanych – kiedy winę ponosi twórca, a kiedy ukrycia charakteru reklamy wymaga sam zleceniodawca. Niezbędne było więc pozyskanie odpowiedzi twórców na konkretne pytania lub przesłanie nam odpowiednich dokumentów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kruszwil, Maffashion i Marcin Dubiel ukarani przez UOKiK

Okazuje się, że influencerzy nie byli przesadnie skłonni do współpracy z kontrolerami. Cześć z nich wyraźnie odmówiła wyjaśnień, co dało podstawę do nałożenia na nich kar finansowych. „Nieudzielenie odpowiedzi niesie za sobą konsekwencje prawne i finansowe – to naruszenie przepisów i może skończyć się nałożeniem kary finansowej nawet do 50 mln euro. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, Prezes UOKiK wydał 6 decyzji, które dotyczą ukarania influencerów za brak współpracy.Kary wyniosły łącznie 139 tys. zł” – napisał urząd.

UOKiK ukarał sześciu bardzo znanych influencerów. Wśród nich jest jedna z najbardziej znanych influencerek modowych, czy uczestnik freakowych gal MMA. Kary nałożone przez prezesa urzędy rozkładają się następująco:

Kruszwil Marek Kruszel – 50 tys. zł

MD Marcin Dubiel – 25 tys. zł

Maffashion Julia Kuczyńska – 30 tys. zł

Paweł Malinowski – 20 tys. zł

Marcin Malczyński – 10 tys. zł

Marley Marlena Sojka – 4 tys. zł

