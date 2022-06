Sankcje to fikcja. Rosyjska zbrojeniówka handluje bez przeszkód. Cztery rosyjskie banki nadal w SWIFT

Sankcje nałożone na Rosję przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię i inne cywilizowane kraje Zachodu miały znacząco ograniczyć możliwość finansowania machiny wojennej Władimira Putina. Okazuje się jednak, że rozwiązania są na tyle dziurawe, że rosyjski przemysł bez problemu je omija.

Odcięcie od SWIFT to fikcja

Jednym z głównych założeń sankcji było odcięcie rosyjskich banków od międzynarodowego systemy płatności SWIFT. Obok wprowadzania embargo na rosyjskie surowce energetyczne, było to zapowiadane, jako jeden z najbardziej dotkliwych ruchów osłabiających potencjał rosyjskiej gospodarki. Liderzy zachodu wraz z kolejnymi pakietami sankcji twierdzili, że odcięcie od SWIFT zrujnuje rosyjską gospodarkę, gdyż firmy, w tym koncerny kontrolowane przez Kreml, nie będą mogły handlować swoimi towarami.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez organizację pozarządową Trap Aggressor, aż cztery z dziesięciu banków, które finansują inwestycje rosyjskiego przemysłu, w tym także zbrojeniówki, nadal mogą korzystać z transakcji w systemie SWIFT. Sprawdzono dziesięć instytucji finansowych, gdyż tylko one są dopuszczone do finansowania tego typu transakcji przez rosyjskie prawo. Są one upoważnione do kredytowania zakupu w ramach rosyjskich zamówień publicznych, a także udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z przemysłu obronnego.

Finansowanie rosyjskiej zbrojeniówki

Na liście rosyjskich banków dalej działających w SWIFT są: Gazprombank, Dalnevostochny Bank, Bank Sankt Petersburg i Rosyjski Bank Rozwoju. Jak donosi Trap Aggressor, rosyjskie Ministerstwo Obrony, korzysta z usług Gazprombanku, aby wypłacać żołd dla żołnierzy biorących udział w nielegalnej inwazji na Ukrainę. Wskazano także, że to właśnie Gazprombank i Bank Sankt Petersburg są dwiema instytucjami, które od lat przeznaczają najwięcej środków na finansowanie inwestycji w sektorze obronnym.

