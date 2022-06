Wakacyjna promocja nie tylko na Orlenie, ale także na Lotosie. Warunki brzmią znajomo

W poniedziałek ruszyła akcja promocyjna na stacjach Orlen. Po spełnieniu kilku warunków można zatankować o 30 groszy mniej na litrze niż pokazuje dystrybutor. Nie wystarczy samo posiadanie karty Vitay, trzeba jeszcze wygenerować specjalny kupon. Teoretycznie powinno to zająć chwilę, ale wielu kierowców, którzy nie korzystają z aplikacji i generowali kody z internetowego konta, narzekało, że przebiega to bardzo powoli, zawiesza się, pojawiają się błędy. Orlen zmodyfikował zasady i od 1 lipca kierowcy, którzy korzystają z fizycznych kart i nie chcą instalować aplikacji, nie będą już musieli aktywować kuponów. Wystarczy, że w momencie płacenia okażą kartę Vitay, jak przy zbieraniu punktów. Jeśli na koncie będą jeszcze aktywne kupony, zostaną one wykorzystane.

Promocja na stacjach Lotos. Zasady

W odpowiedzi na akcję Orlenu Lotos wprowadził swoją promocję o bliźniaczych warunkach. Akcja „Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/ l” będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 sierpnia na wszystkich stacjach gdańskiego koncernu. Rabat dotyczy paliw typu standard oraz premium. Z promocji wyłączono LPG. W promocji można zatankować maksymalnie 3 razy w miesiącu, nie więcej niż 50 l każde. Koszt każdego kolejnego litra paliwa zatankowanego powyżej 50 l rozliczony zostanie według widocznej na pylonie stawki obowiązującej na stacji paliw, na której realizowana jest transakcja”..

Aby otrzymać rabat -30 gr/ l paliwa klient musi spełnić jeden warunek, tj. być aktywnym uczestnikiem programu Navigator, czyli mieć zarejestrowaną tradycyjną lub wirtualną kartę Navigator na stronie lotosnavigator.pl lub w aplikacji Navigator oraz zaakceptowany aktualny regulamin programu. W każdym miesiącu obowiązywania promocji na jego koncie w aplikacji Navigator lub na stronie lotosnavigator.pl udostępnione zostaną mu trzy kupony rabatowe, które będą ważne do końca miesiąca. Aby skorzystać z promocji klient przy transakcji powinien przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator (nośnik fizyczny lub kartę online) oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się po zalogowaniu się do konta w aplikacji Navigator lub na stronie.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla kierowców indywidualnych – nie można zatankować za firmowe pieniądze. Jak to zweryfikować? Z promocji wyłączone są transakcje realizowane z użyciem kart Lotos Biznes i innych kart flotowych. Promocją nie są objęte paliwa zatankowane do pojemników innych niż bak pojazdu. Ważne! Za paliwo zakupione z rabatem w tej promocji nie będą naliczane punkty Navigator.

