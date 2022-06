Główna ekonomistka Banku Światowego ma złe wiadomości. „Recesja na świecie trudna do uniknięcia”

CarmenReinhart powiedziała, że spełniły się przesłanki do zmniejszenia inflacji i zapewnienia gospodarkom miękkiego lądowania. Grżba recesji staje się bardziej wyraźna niż w poprzednich latach.

— Wszystkich niepokoi to, że wszelkie zagrożenia wskazują na spadek — powiedziała w rozmowie z Reutersem.Przypomniała, że światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, dotknął kilkunastu najlepiej rozwiniętych krajów, ale Chiny w tamtym czasie potężnym motorem wzrostu. Dziś sytuacja jest inna, bo Chiny nie notują już dwucyfrowego wzrostu.

Przed nami najwolniejszy wzrost od 2013 roku



Również na naszej półkuli coraz więcej mówi się o nadchodzącej recesji. Prognozy PKO BP zakładają, że polska gospodarka urośnie w bieżącym roku realnie (po uwzględnieniu inflacji) o 4,9 proc., ale w kolejnym spowolni do zaledwie 1,3 proc. Pomijając naznaczony lockdownami 2020 rok, byłby to najgorszy rezultat od 2013 r. Jest też dobra wiadomość: obecna prognoza na 2022 rok jest korzystniejsza niż opublikowana w marcu, niedługo po ataku Rosji na Ukrainę. Analitycy PKO BP przewidywali wtedy wzrost na poziomie3,3 proc.

Ponadto analitycy PKO BP są zdania, że wkrótce kredytobiorcy będą mieć powody do umiarkowanego optymizmu, bo RPP zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. „Rada będzie jeszcze chciała reagować na wzrost bieżącej inflacji, aby zakotwiczać oczekiwania inflacyjne. Dlatego przewidujemy wzrost stóp NBP o 100pb w 3q22 (stopa referencyjna do 7,00 proc.), w dwóch ruchach po 50pb w lipcu i wrześniu” – napisali. Optymizm umiarkowany, bo podnoszone przez kilka miesięcy stopy procentowe mogą utrzymać się na poziomie ok. 7 proc. przez wiele miesięcy.

Czytaj też:

W oku finansowego cyklonu. Są oznaki, że zbliża się recesja i nadchodzi czas obligacji