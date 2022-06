Nowa umowa partnerstwa dla Polski. „2000 euro dla każdego obywatela Polski"

– To były trudne negocjacje. Cieszę się, że dobiegły końca. Mamy wiele projektów do wykonania. Kończymy je wielkim sukcesem. Polska jest największym beneficjentem polityki spójności,polityki wyrównywania szans, polityki tworzenia nowych dróg, wyrównywania szans pomiędzy regionami.To 76 mld euro dla Polski. To największy budżet spośród państw UE – powiedział premier Morawiecki podczas konferencji prasowej, w której wzięła udział unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Dodał, że Polska jest liderem w wydatkowaniu unijnych środków. – Te środki to polski interes narodowy, polska racja stanu. Kto myśli inaczej, jest w błędzie.Chcemy pokonać kryzys, pokonać inflację – powiedział.

Polska w latach 2021-2027 ma do wydania 76 mld euro. Podobnie jak w przypadku KPO, plan musi najpierw zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Projekt umowy partnerstwa został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. i w grudniu przekazany Komisji Europejskiej.

Polska będzie 11. Krajem, którego umowa została zaakceptowana. Wcześniej sukcesem zakończyły się negocjacje prowadzone przez Grecję, Niemcy, Litwę, Austrię, Finlandię, Czechy, Danię, Francję, Szwecję i Holandię.

Pierwszego przelewu w formie zaliczki, możemy się spodziewać jeszcze w trzecim kwartale tego roku.