32 nowe śmigłowce dla polskiej armii prosto z doliny lotniczej. Kontrakt na ponad 8,2 mld zł

Wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców typu AW149 dla Wojska Polskiego. Są to maszyny produkowane przez firmę Leonardo, do której należy PZL Świdnik. Nowe śmigłowce zostaną więc wyprodukowane w Polsce.

– Pierwsze śmigłowce AW149 trafią na wyposażenie Wojska Polskiego już w przyszłym roku. To bardzo istotne, szczególnie w kontekście wojny, że Rosja napadła na Ukrainę i za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Przyspieszamy modernizację Wojska Polskiego. Zamówiliśmy śmigłowce w wersji silnie uzbrojonej – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

32 śmigłowce za ponad 8,2 mld złotych

Już w przyszłym roku na wyposażenie Lotnictwa Wojsk Lądowych trafią pierwsze nowoczesne śmigłowce ze Świdnika. Jak poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak, kontrakt opiewa na kwotę 8,25 mld złotych. Inwestycja zostanie przeprowadzona w ramach programu Perkoz.

W ramach kontraktu dostarczone zostaną śmigłowce, części zapasowe oraz sprzęt niezbędny do obsługi naziemnej zamówionych maszyn. Firma Leonardo dostarczy także symulatory do nauki i doskonalenia pilotażu śmigłowców. Nowe maszyny mają trafiać do polskiej armii od 2023 do 2029 roku.

Wstępnie kontrakt zakładał, że mają one trafić w trzech wersjach, które będą przeznaczone do wsparcia bojowego, dowodzenia i rozpoznania i walki elektronicznej. Nie wiadomo jednak, jakie maszyny zostały finalnie zamówione. Wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował przy okazji, że MON zamówił także rakiety i inne elementy uzbrojenia u innych dostawców.

