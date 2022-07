Legendarna modelka dyrektorem kreatywnym Diet Coke. Przypomniano jej kontrowersyjne słowa

Dokładnie za tydzień minie 40 lat od momentu prezentacji w Stanach Zjednoczonych Diet Coke, bezcukrowego i bezkalorycznego napoju produkowanego i dystrybuowanego przez Coca-Cola Company.

U progu jubileuszu marka przedstawiła nową dyrektor kreatywną. Została nią kultowa modelka i projektantka Kate Moss. 48-latka będzie pracować nad projektami obejmującymi m.in. kampanię reklamowe, jak również wydarzenia związane z 40-leciem Diet Coke.

Kontrowersyjne słowa sprzed kilku lat

Moss podkreśla, że jest zaszczycona „dołączeniem do rodziny Diet Coke”, przypominając, że w przeszłości z marką współpracowały zacne nazwiska. Diet Coke – jak przypomina The Guardian – nawiązała niegdyś współpracę m.in. z projektantami Karlem Lagerfeldem, Jeanem Paulem Gaultierem czy Markiem Jacobsem. Przedstawiciele marki również nie kryją radości ze współpracy z Moss, podkreślając, że nowa dyrektor kreatywna to kontynuacja bogatej historii współpracy Diet Coke z największymi nazwiskami w modzie i kulturze.

Gazeta zwraca jednak uwagę, że nie wszyscy są zachwyceni nominacją dla Moss. Krytycy wypominają modelce wypowiedź sprzed kilku lat, którą wielu odebrało jako propagowanie anoreksji. Pytana w jednym z wywiadów o życiowe motto Moss odpowiedziała: „Mam ich bardzo wiele, na przykład nic nie smakuje tak dobrze, jak bycie szczupłą”. Słowa te oburzyły m.in. środowiska walczące z kultem szczupłej sylwetki, propagowanym przez przemysł mody.

