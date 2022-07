Od dziś partie polityczne mają nowy obowiązek. Będziemy wiedzieć więcej o ich pieniądzach

Od 1 lipca, czyli od dziś formacje polityczne mają nowy obowiązek. Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych są one zobowiązane do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat oraz rejestru umów. Informacje w rejestrach mają być udostępniane, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wpłaty lub zawarcia umowy. Dostęp do rejestrów będzie miał każdy z nas, ponieważ mają być one umieszczane na stronach internetowych partii w zakładce BIP.

Chodzi o większą transparentność

Do tej pory – jak przypomina Money.pl – partie polityczne musiały rozliczać się z pieniędzy, ale robiły to raz w roku, a rejestr umów i wpłat trafiał do Państwowej Komisji Wyborczej. Zmieniając przepisy, tłumaczono, że chodzi o większą transparentność w życiu publicznym.

Ministerstwo Finansów – chcąc ułatwić ugrupowaniom – wypełnienie nowego obowiązku – przygotowało rozporządzenia, które określają wzory:

rejestru wpłat na rzecz partii politycznej, który będzie zawierać informacje na temat: danych osoby dokonującej wpłaty, wysokości i daty wpłaty;



rejestru umów zawartych przez partię polityczną, który będzie zawierać m.in.: numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, tryb zawarcia umowy.



Partie muszą liczyć się z karami

To jak partie wywiązują się z nowego zadania kontrolować będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Jeśli ugrupowania zlekceważą obowiązek prowadzenia rejestru wpłat i umów, będą musiały liczyć się karą. Jak podaje Money.pl, kara za niewywiązywanie się z obowiązków będzie wynosić 50 proc. wysokości wpłat lub wartości przedmiotu umów, co do których nie wykonano lub nie dopuszczono do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji lub udostępnienia rejestru. Kara nie może być niższa niż tysiąc zł i nie wyższa niż 30 tys. zł. Kara może być ponawiana.

