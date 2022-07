300 zł na szkolne zakupy. Można już składać wnioski

Dzieci mają dwa miesiące, by nie myśleć o szkole, ale ich rodzice z tyłu głowy mają, że powoli trzeba rozglądać się za promocjami zeszytów, plecaków czy kredek, by możliwie jak najtaniej wyekwipować dziecko do szkoły. Do tego mogą już składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. – Im wcześniej złożony wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na konto i pozwolą pokryć wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Nie warto zwlekać – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Dobry start” to program, który pomaga odciążyć domowe budżety rodzin z dziećmi w wieku szkolnym w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każdego ucznia do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

Program zaczął obowiązywać w 2018 roku.

Jak złożyć wniosek w programie „Dobry start”?

Wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” przyjmowane są wyłącznie online. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Bankowość elektroniczna.

Nie będą nam potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia np. o dochodach – Dobry start przysługuje bez względu na wysokość zarobków.

