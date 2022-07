Polacy narzekają na drogie masło, a sprzedaż dóbr luksusowych wyższa niż przed pandemią

Rośnie w naszym kraju grono osób, które bardzo dobrze zarabiają. W 2020 roku 77 tys. Polaków dostawało miesięcznie co najmniej 50 tys. zł brutto, to o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było ponad 35 tys. To dobre czasy dla sprzedawców dóbr luksusowych. W 2021 roku ten rynek był wart blisko 30 mld zł, czyli więcej niż przed pandemią - wskazano w raporcie KPMG w Polsce „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

„W 2021 roku rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld złotych. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią, ale przyczynił się do tego wyłącznie jeden, największy segment – samochody premium i luksusowe” – czytamy w nim.

W 2020 roku 284 tys. osób zarabiało powyżej 20 tys. zł miesięcznie

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że pandemia nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2020 r. w Polsce mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie – o 7 proc. więcej niż w 2019 r., a ich łączne dochody były wyższe o 15,1 proc. rdr i wyniosły 201 mld zł - stwierdzono.

Liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie, wzrosła o 11,6 proc., do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, "co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w 2019 r.

Dobra luksusowe. Stracili hotelarze

Segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 r. Dobrze poradził sobie też segment alkoholi, którego wartość w 2021 r. wyniosła 1,2 mld zł i który prawdopodobnie już w 2022 r. osiągnie wartość sprzedaży sprzed załamania rynku.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 r. powiększył się o 418 mln zł (16,6 proc. rdr), do 2,9 mld zł, odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Prognozy wskazują, że odbuduje on swoją rekordową wartość z 2019 r. (3,1 mld zł) w 2023 r. Wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 r. 493 mln zł i była wyższa o 15 proc. niż w 2020 r.

Stracił natomiast rynek luksusowych usług hotelarskich i SPA: w 2021 r. branża była przeszło o połowę mniejsza niż przed pandemią, a jej wartość sięgnęła 576 mln zł.

