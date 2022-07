Strajk generalny w ZUS jednak będzie? Podwyżki zablokowane

W niedzielę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odbyło się spotkanie z 11 organizacjami związkowymi, funkcjonującymi przy ZUS dotyczące podwyżek płac. Spotkanie – jak poinformował rzecznik państwowego ubezpieczyciela Paweł Żebrowski – zakończyło się podpisaniem przez 10 organizacji porozumienia płacowego. Organizacją, która odmówiła złożenia podpisu i opuściła spotkanie jest Związkowa Alternatywa. Związkowcy zamieścili w tej sprawie komunikat na Facebooku.

Alternatywa grozi strajkiem

– Związkowa Alternatywa jako jedyna nie podpisała porozumienia z pracodawcą. Pozostałe związki spełniły życzenie pracodawcy, by zejść z podwyżki wynagrodzeń zasadniczych z 800 zł na 600 zł, zwiększając pulę części uznaniowej ze 100 do 300 zł. Jednocześnie ZUS odmówił przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie Ilony Garczyńskiej. W tej sprawie również inne związki mówiły jednym głosem z pracodawcą – czytamy we wpisie.

– W tej sytuacji zapraszamy w nasze szeregi wszystkich pracowników, którzy mają dość żółtych związków, zblatowanych z władzą. A przede wszystkim informujemy, że ruszamy z referendum strajkowym. Mamy dość pogardy i niskich płac! – dodano.

Przypomnijmy, że pierwotnie do strajku generalnego w ZUS – z inicjatywy Związkowej Alternatywy – miało dojść 27 czerwca br. Głównym postulatem związkowców było przywrócenie do pracy zwolnionej dyscyplinarnie liderki Związkowej Alternatywy w ZUS i zarazem głównej negocjatorki w sporze zbiorowym Ilony Garczyńskiej, podniesienie płac, a także dymisja szefowej ZUS Gertrudy Uścińskiej.

Według rzecznika ZUS związek od początku nie prowadził negocjacji w dobrej wierze i negował „wszystkie poczynione uzgodnienia i nie zgodził się na wspólnie ustalony podział środków”. Paweł Żebrowski zwraca uwagę, że zgodnie z art. 27 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych ustalane są w uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, działania Alternatywy skutkują uniemożliwieniem uruchomienia podwyżek. Rzecznik ZUS podkreśla jednak, że Zakład „podejmie wszelkie możliwe próby działania, aby przekonać ten związek zawodowy do podpisania porozumienia płacowego”.

Czytaj też:

Czego dotyczy Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych?